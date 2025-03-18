CHP'li Bayraktutan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a "Atatürksüz Hutbe" Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Bayraktutan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a "Atatürksüz Hutbe" Tepkisi

CHP Artvin Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Milli Bayramlar ve 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasını Meclis gündemine taşıdı.

18.03.2025 15:04
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(TBMM) - CHP Artvin Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Milli Bayramlar ve 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Artvin Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Uğur Bayraktutan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesindeki hutbede de Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesine tepki göstererek, Ali Erbaş'ın Başkanlığı dönemindeki tutumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu.

Bayraktutan'ın verdiği soru önergesinin gerekçesi şöyle:

" 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de kutladığımız milli bayramlara ve 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbelerinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anmamasıyla tepki çeken ve gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi boyunca Atamızın Huzurunda Anıtkabir'deki hiçbir törene katılım göstermemesi dikkat çekmektedir.

"Her yıl yurt dışı gezileriyle anılan Erbaş, Anıtkabir'e bir kez bile gitmemiştir"

Bugün büyük gururla kutladığımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesindeki hutbesinde de Çanakkale Zaferi'mizin mimarı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemiştir. Her yıl yurt dışı gezileriyle anılan Erbaş, göreve geldiği günden beri yüze yakın yurt dışı gezisine çıkmış, 600 bin kilometre yol yapmış, dünya etrafında 13 tur atmış ancak Diyanet İşleri Başkanlığına 11 km ötedeki Anıtkabir'e bir kez bile gitmemiştir."

"Erbaş hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?"

Bayraktutan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, din işlerini yürütmek ve din istismarcılarının dini kullanarak halk üzerinde baskı kurmalarını engellemek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuş Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini hiçbir ortamda anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cumhuriyet, milli bayramlar ve 10 Kasım gibi ortak değerlerimiz ile ne gibi bir sıkıntısı vardır? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hiçbir hutbesinde Atatürk'ü anmaması ve Anıtkabir'e bir kez bile gitmemiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkanı olduğu kurumun kurucusunu anmaktan, ziyaret etmekten, ilgili törenlere katılmaktan kaçınan bir şahsın, o kurumun Başkanlığı görevini sürdürmesi ne kadar etiktir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu yok saymak anlamına gelen adımlar atan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? Herhangi bir soruşturma açmayı düşünmüyorsanız, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ilgili faaliyetlerini, Atatürk, Cumhuriyet ve milli bayramlarımız karşıtı yürüttüğü politikaları onayladığınız anlamına mı gelmektedir? Detayları kamuoyuyla paylaşır mısınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusunu, milli değerlerimizi yok sayan ve halkımızda infial yaratacak boyutlarda faaliyetlerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevine ne zaman son verilecektir? Bir takvim açıklar mısınız?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Bayraktutan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 'Atatürksüz Hutbe' Tepkisi - Son Dakika

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