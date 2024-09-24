CHP'li Bekir Başevirgen: Alım gücü düştü, gıda taneyle alınıyor - Son Dakika
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CHP'li Bekir Başevirgen: Alım gücü düştü, gıda taneyle alınıyor

CHP\'li Bekir Başevirgen: Alım gücü düştü, gıda taneyle alınıyor

CHP'li Başevirgen, kötü ekonomi politikaları yüzünden gıda fiyatlarının artığını ve alım gücünün düştüğünü belirtti.

24.09.2024 11:50
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın kötü ekonomi politikaları nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirterek; "Tüm banknotlarımızın toplam değeri olan 385 lirayla yarım kilo kıyma bile alamadığımız bu dönemde, vatandaşlarımız artık meyveyi, sebzeyi taneyle almaya başladı" dedi.

CHP'li Başevirgen, artan hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşların beslenmesinden bile tasarruf etmek zorunda kaldığını söyledi. Başevirgen, vatandaşların artık önceden kiloyla aldığı meyveleri, sebzeleri taneyle almaya başladığını ifade etti. Başevirgen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Açlık sınırının altında kalan yurttaşlarımız kiloyla aldığı gıdaları önce yarım kilo şimdi ise taneyle almaya başladı. İktidarın kötü ekonomi politikaları vatandaşlarımız için taneyle hayat dönemini başlattı. Tüm banknotlarımızın toplam değeri olan 385 lirayla yarım kilo kıyma bile alamadığımız bu dönemde, vatandaşlarımız artık meyveyi, sebzeyi taneyle almaya başladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) verilerine göre de marketlerde sebze, meyve ve baklagillerin ortalama kilogram fiyatları aldı başını gitti. Marketlerde limon 53 lira, kuru soğan 18 lira, kabak 31 lira, patates 15 lira, salatalık 37 lira, patlıcan 35 lira, domates 33 lira, elma 40 lira, nohut 76 lira, yeşil mercimek 65 lira, kuru fasulye 80 liraya, pirinç 70 liraya satılıyor. 30'lu yumurta kolisi 120 lira, beyaz peynir 250 lira. Bu gıda fiyatlarıyla emeklinin, asgari ücretlinin geçinmesi, sağlıklı beslenebilmesi imkansız.

"Vatandaşlarımız bunu hak etmiyor"

Gücü marketlerden, kasaplardan et almaya yetmeyen vatandaşlarımız ise Et ve Süt Kurumu'nun önünde ucuz et alabilmek için kuyruklar oluşturuyor. Artık kiloyla et alma dönemi de bitti. Büyük bir çoğunluğu etin tadını unutan vatandaşlarımızdan et alabilenler ise taneyle sebze meyve aldığı gibi eti de gramla alabiliyor. Yıllarca çalışıp didinip huzurlu, ekonomik sıkıntılar yaşamadan hayatlarını devam ettirmek isteyen emeklilerimiz ise kalan ömürlerini ucuz gıda kuyruklarında tüketiyor. Vatandaşlarımız bunu hak etmiyor.

İktidara göre ekonomi iyi, enflasyon düşüyor ama girdi maliyetleri altında ezilen üretici kazanamıyor, markette fiyatlar yüksek tüketici alamıyor. Vatandaşın gerçekliği karnını doyurmak, barınabilmekken, iktidara yakın çevreler ise 4'er 5'er maaşlar, ihalelerle zenginliklerine zenginlik katmaya devam ediyor. Ancak TÜİK'in istatistikleri bile artık bize gösteriyor ki iktidara ve ekonomi politikalarına duyulan güven her geçen gün daha da azalıyor. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 94,4 iken bu oran Ağustos ayında yüzde 1,3 azalarak yüzde 93,1'e geriledi."

Kaynak: ANKA

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