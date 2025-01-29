CHP'li Belediye Başkanları Bolu'da Olayın Ardından Toplandı - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Bolu'da Olayın Ardından Toplandı

CHP\'li Belediye Başkanları Bolu\'da Olayın Ardından Toplandı

Bolu'da bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybettikten sonra, CHP'li 10 belediye başkanı şehrin belediye başkanı Tanju Özcan ile birlikte açıklamalar yaptı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, denetim ve sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

29.01.2025 18:09  Güncelleme: 18:11
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BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından soruşturma devam ederken CHP'li 10 ilin belediye başkanı kente gelerek açıklamalarda bulundu. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yangına ilişkin, "Denetim yetkisi kimdeyse sorumluluk da ondadır. Yetkisi olmayan bir belediye başkanına siz sorumluluk yükleyebilir misiniz?" dedi.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından geniş çaplı soruşturma sürerken, CHP'li 10 belediye başkanı Bolu'ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bartın Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP İl Başkanlığı'nda toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından belediye başkanları adına Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek açıklama yaptı. Erkek, otel yangınıyla ilgili denetim ve sorumluluk yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu söyleyerek, "Denetim yetkisi kimdeyse sorumluluk da ondadır. Yetkisi olmayan bir belediye başkanına siz sorumluluk yükleyebilir misiniz?" dedi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİ DE SORUMLULUĞU DA YOK

Başkan Erkek, Bolu Belediyesi'nin otelin denetimiyle ilgili yetki ve sorumluluğun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklarını, torunlarını kaybedenler var. Evlatlarımızı kaybettik. Bu kadar büyük acının üzerine adaleti tecelli ettirmekle görevli olanlar maalesef gerçeğin üzerini örtmeye çalışıyorlar. İşte onun için bugün buradayız. Sayın Tanju Özcan'ın yanında olduğumuzu göstermek için. Çünkü belediye başkanımızın yetkisi de yok sorumluluğu da yok. Ama bazıları özellikle sorumluluğu üzerlerinden atmak için özel bir çaba sarf ediyorlar. Maalesef bu ucube sistemde yargı da yürütmenin tahakkümü altına girdi. Onun için bu adaletsiz düzende birçok insan suçsuz yere gözaltına alınabiliyor. Birçok suçsuz insan cezaevine konabiliyor. Bu adalet mücadelesinde hiçbir şeyden korkmayız. Bir santim bile hiçbirimiz geri adım atmayız."

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Muharrem Erkek, Tanju Özcan, Politika, Güvenlik, Turizm, Sağlık, Güncel, Bolu, Son Dakika

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