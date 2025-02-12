CHP'li Çakırözer: Basın Özgürlüğü Olmadan Medya Merkezi Olunamaz

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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul'un İslam ülkelerinin medya merkezi yapılacağını, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlalleri gündeme getirdi. Çakırözer, "Bir tarafta medya konusunda İstanbul'u merkez yapalım diyorsunuz diğer tarafta ifadeleri, haberleri, yorumları nedeniyle gazetecileri, basın emekçilerini gözaltına alıyor, tutukluyorsunuz. İşte teklifte 'dünyada en yüksek gazetecilik standartlarını teşvik etmek, bilgiye erişim hakkı ve ifade özgürlüğü ile güçlü medyadan' bahsediliyor. Gazeteciler haberleri nedeniyle yargılanırken, zindandayken İstanbul'u nasıl medya merkezi yapacaksınız? Medyada örnek olacaksanız önce basın özgürlüğü alanında dünyaya örnek olun. Türkiye'de basın özgürlüğünün, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmelerinin önünü açın" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi dün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile forumun genel merkezi İstanbul yapılırken, Türkiye İİT Medya Forumu'nun kuruluş süreci için gerekli tüm lojistik, idari ve mali giderleri üstlenecek.

CHP'li Çakırözer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Medyada, basın özgürlüğünde dünyaya, İslam ülkelerine örnek olacaksak önce içeride haberleri, ifadeleri nedeniyle gazetecileri gözaltına almaktan, tutuklamaktan vazgeçin. Önce ülkemizde basın özgürlüğünü sağlayalım ki sonra dünyaya örnek olalım" dedi. Gazeteci Özlem Gürses'in 52 gün boyunca ev hapsinde kelepçe ile yayın yaptığını söyleyen Çakırözer, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da gazetecilik faaliyeti nedeniyle 14 günden cezaevinde tutulduğunu hatırlattı.

"Gazetecileri haberleri nedeniyle gözaltına alarak, hapse koyarak medyanın merkezi olunmaz"

"İstanbul'da merkezi kurmakla, toplanmakla, para harcamakla medya merkezi olunmaz" diyen Çakırözer şunları söyledi:

"Biz neredeyse her güne sadece gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınan, ifadeye çağrılan, tutuklanan gazeteci haberleriyle başlıyoruz. Gazeteciler hep 'terör suçlamasıyla' evlerinden, iş yerlerinden alınıyorlar, sonra 'pardon' deniliyor. Adli kontrolle serbest bırakılıyor, ev hapsinde tutuluyor. İşte gazeteci Özlem Gürses 52 gün boyunca evinde kelepçeyle yayın yaptı. Suat Toktaş 14 gündür cezaevinde. BirGün Gazetesi yöneticileri, gazeteciler başka bir gazete yer alan haberi yaptılar diye saatlerce gözaltında tutuldular. Biz İstanbul'u medyanın merkezi yapacağız İslam toplulukları için; nerede demokrasi, nerede özgürlükler, haklar? Tabii ki biz ülkemizin uluslararası örgütler bağlamında merkez olmasını her zaman önemsiyoruz. Ama gazetecileri haberleri nedeniyle gözaltına alarak, hapse koyarak medyanın merkezi olunmaz! Basın özgürlüğü alanında önce kendimizin dünyaya örnek olması lazım ki medya için merkezi burada toplayalım."

Çakırözer'den Fahrettin Altun'a çağrı...

Çakırözer, görüşmelere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı temsilen İletişim Başkanı Fahrettin Altun'nun katılmamasını da eleştirdi. Çakırözer, "TBMM'de bütçesi görüşülüyor İletişim Başkanı gelmiyor. Meclis'te kanun teklifi görüşülüyor yine gelmiyor! Madem kanunları Meclis'e gönderiyorsunuz geçsin diye o zaman gelip biraz anlatmak, dinlemek lazım! Bu kanunları biz keyfimizden geçirmiyoruz, ihtiyaç diye önümüze getiriyorsunuz. O zaman Başkan da gelecek, bütçesini alırken de gelecek, kanununu geçirirken de gelecek, bir selam verecek, selam alacak! Bu kurumsal ilişkiler böyledir, biz burada bakanları ağırlıyoruz" dedi.