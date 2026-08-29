CHP'den yolsuzluk açıklaması: Babamızın oğlu bile olsa arkasında durmayız - Son Dakika
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CHP'den yolsuzluk açıklaması: Babamızın oğlu bile olsa arkasında durmayız

CHP\'den yolsuzluk açıklaması: Babamızın oğlu bile olsa arkasında durmayız
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, yolsuzlukla yargılanan belediye başkanlarına masumiyet karinesiyle sahip çıkacaklarını, ancak hiçbir yolsuzluğun arkasında durmayacaklarını söyledi. Parti değerlerinin kişilerin üzerinde olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, yolsuzluk iddialarıyla yargılanan CHP'li belediye başkanlarına ilişkin, "Mahkeme karar verene kadar masum olduklarını biz de biliyoruz, sahip çıkarız. Ama hiçbir yolsuzluğun arkasında duramayız. Babamızın oğlu bile olsa yolsuzluğun içindeyse Cumhuriyet Halk Partisi orada değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, İzmir'in Buca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Canpolat, ziyaretin ardından CHP Buca İlçe Başkanlığı'nda partisinin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ayrılan isimlere ilişkin değerlendirmesinde partinin kuruluş felsefesine ve tarihsel değerlerine işaret eden Canpolat, CHP kadrolarının kişisel çıkarlar için değil, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için mücadele ettiğini söyledi.

"BU PARTİDE KİŞİSEL İKBAL İÇİN MÜCADELE EDİLMEDİ"

CHP'nin kuruluşunda kişisel çıkarların gözetilmediğini belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurarken kimsenin kişisel ikbali, kişisel geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini oluşturmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş nedeni, kuruluş felsefesi; dört tarafı işgal edilmiş, ülkenin bütün varlıklarına uluslararası sermayenin haciz koyduğu bir dönemde ortaya çıktı. Bu kadrolar, bir tarafta o işgale karşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla birlikte mücadele ederek yedi düvele, uluslararası sermayeye diz çöktürüp mahkemelerini kaldırdılar, vergi dairelerini kaldırdılar. Bu ülkenin tam bağımsızlığını kurdular."

Partiden ayrılanlar ile partide kalanların tarihsel değerler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Canpolat, CHP'nin davasının ve değerlerinin kişilerin üzerinde olduğunu söyledi.

"HİÇ KİMSE BU PARTİDE RÜŞVET KARŞILIĞI KALAMAZ"

Canpolat, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan isimlere ilişkin şunları kaydetti:

"Hiç kimse bu partide rüşvet karşılığı kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri, Mustafa Kemal'in değerleri… Binlerce insanın şehit olduğu, bağımsızlığını kurduğu bu ülkede herkesin; Kürt'ün, Türk'ün, Alevi'nin, Çerkez'in, Rum'un, göçmenin bir arada omuz omuza verip bağımsızlık kurduğu partinin kadrolarıyız."

"MAHKEME KARAR VERENE KADAR MASUM OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Yargılamaları devam eden CHP'li belediye başkanları bakımından masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurgulayan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolsuzlukla anılanlar, mahkeme karar verene kadar masum olduklarını biz de biliyoruz. Sahip çıkarız. Ama hiçbir yolsuzluğun arkasında duramayız. Babamızın oğlu bile olsa yolsuzluğun içindeyse Cumhuriyet Halk Partisi orada değildir. Ama Zeydan Karalar gibi onurlu duruşu olan, haksız yargılananlara karşı da Zeydan Karalar gibi belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız, arkalarında duracağız."

CANPOLAT'TAN BUCA BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Canpolat, ilçe başkanlığındaki programının ardından Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'i ziyaret etti. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı görüşmede Buca'daki çalışmalar ve ilçenin gündemi değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den yolsuzluk açıklaması: Babamızın oğlu bile olsa arkasında durmayız - Son Dakika

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