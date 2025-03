CHP'li Gökçen, İmamoğlu'nun Gençler İçin Yazdığı Mesajını Paylaştı: "Gençlerimizi Yanındayım, Cesaretlerine Hayranım. Tarih Yazmalarına Az Kaldı.

(İSTANBUL) - Milletvekilleriyle birlikte Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ekrem İmamoğlu'nun gençler için kaleme aldığı mesajı paylaştı. İmamoğlu'nun mesajında, "İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi, ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Özellikle gençlerin pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizi yanındayım, cesaretlerine hayranım. Tarih yazmalarına az kaldı. Onları çok seviyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve bir grup CHP'li milletvekili, Silivri'de cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Gökçe Gökçen şunları kaydetti:

"Bugün milletvekillerimizle birlikte Silivri Cezaevi'nde bazı ziyaretlerde bulunduk. Heyetimizde Muğla Milletvekilimiz Süreyya Öneş Derici, Sakarya Milletvekilimiz Ayça Taşkent, Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, Bartın Milletvekilimiz Aysu Bankoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Türkan Elçi, Muğla Milletvekilimiz Sayın Cumhur Uzun bulunuyor. Bizler başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik bugün ve kendileriyle Türkiye'de neler olduğunu, halkın neler yaşadığını, milletimizin ve gençlerin, kadınların bu ülkeye dair, geleceğe dair endişelerini ve taleplerini konuştuk. Herkesin gündeminde ortak olarak bu vardı. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık'ı, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ı, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı ziyaret ettik. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'i gördük. Onunla sohbet ettik. Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem Başkan'la konuştuk ve gençler hakkında kendileriyle sohbet ettik. Aynı zamanda Mehmet Ali Çalışkan'la birlikte de Türkiye'de siyasete dair, topluma dair neler olduğu hakkında değerlendirmelerde bulunma fırsatı edindik. Bütün bu görüşmelerde tabii ki bizim gündemimiz yaşatılan haksızlıklar, insanlara yapılan itibar suikastleri, aslında Türkiye'de çok yakın zamana kadar hepimizin çok tanıdık olduğu ve hep FETÖ yöntemleri diye söylenen ama aslında iktidarın da FETÖ'den öğrendiğini anladığımız birtakım gizli tanık uygulamaları, usulü hatalar, hukuka aykırı işler artık ayrıntısını bütün vatandaşlarımızın bildiği haksızlıklar, hukuksuzluklar. Ama hepsi vatandaşımızın vicdanından geri dönmüş olan birtakım haksızlıklar, adaletsizlikler. Bugün hepimizin ortak gündemi elbette hazırlanmakta olan iddianameler, dosyalar, soruşturma dosyaları, yandaş medyada söylenen birtakım yalanlar ve o yalanlara karşı bizim bildiğimiz hakikat vatandaşın vicdanındaki hakikat gerçekler ve bunlar üzerine yaptığımız değerlendirmelerdi.

"Çocuklar adaletsizliğin ne olduğuyla ilgili çok erken bir tanışma yaşadılar"

Ekrem Başkanımız elinde çocukların onun için çizmiş olduğu resimlerle geldi. ve o çocukların resimlerinden bir tanesinde şu yazıyordu, 'Ben büyüyünce savcı olacağım ve sana yardım edeceğim.' Bir küçücük çocuk bugün böyle bir adaletsizliği o tertemiz kalbinde hissedip de bunları yazıyorsa Ekrem Amca'sına güzel resimler çiziyorsa bu çocukların temiz kalbine karşı hiç kimse, hiçbir yalan direnemez, hiçbir baskı direnemez. O yüzden biz evet sandıklarda 15,5 milyon vatandaşımızla buluştuk. Hem üye sandıklarımızda hem dayanışma sandıklarımızda insanlarımız şunu söyledi, 'Biz Ekrem Başkanımızın yanındayız. Biz Ekrem Başkanımızın özgürlüğünü istiyoruz. Biz Ekrem Başkanımızın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de yaşamak ve erken seçim istiyoruz.' Ama onların yanında çocuklar o tertemiz kalpleriyle birlikte adaletsizliğin ne olduğuyla ilgili çok erken bir tanışma yaşadılar maalesef.

"Hiçbir genç yalnız kalmayacak"

Gençlerin sokağa çıkması, seslerini yükseltmesi, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda haksızlığa karşı direniyor olması Türkiye'nin geleceğine dair hepimize umut veren en büyük güçtür aslında. O nedenle gözaltında bulunan, tutuklanmış olan adli kontrolle serbest bırakılmış olan bütün gençlerin yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum bir kez daha. ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, parti meclis üyeleri, avukatlar, il hukuk komisyonlarımız sadece İstanbul'da değil, sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her bir yerinde anayasal hakkını, barışı protesto hakkını kullanan bütün vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, yanlarında olmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden bir planlama çerçevesinde her bir gözaltındaki ve özellikle tutuklanmış olan gençlerin ziyaret edilmesine dair çok organize bir plan gerçekleştiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağız. Hiç kimsenin hukuki haklarından mahrum kalmasına izin vermeyeceğiz. Buradan tabii bu konuda önemli çalışmalar yapan barolarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir meslek örgütü olarak hukuku, insan haklarını savunma görevinin bir gereği olarak barolarımızda, avukatlarımız gerçekten üstün bir çabayla sabahlara kadar emniyetlerde, adliyelerde çalışıyorlar, görev yapıyorlar. Bizler de gençlerin yanında olmaya ve özellikle tutuklanmış olan gençlerin şikayetlerini bizzat dinlemeye, not almaya, talepleri üzerine çalışmaya ve takipçisi olmaya da devam edeceğiz. O yüzden buradan hiçbir gencin yalnız kalmayacağının kez daha altını çizmek istiyorum.

"Milletimizi üzen, ümitlerini kıran olaylar yaşandı"

Ekrem Başkanımızın bir mesajını paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendisi gençlere yönelik bir mesaj kaleme aldı. Ekrem Başkanımız diyor ki 'Süreç çok can sıkıcı. Milletimizi üzen, ümitlerini kıran olaylar yaşandı, yaşıyoruz. İtibarımızı, ekonomimizi, demokrasimizi, ulusal tüm değerlerimizi zedeleyen olaylar beni çok üzüyor. Özellikle gençlerin pırlanta yürekleri, cesaretleri ve akıllarıyla hak arama mücadelesi verdikleri ortamda gördükleri muamele beni derinden sarstı. Gençlerimizin yanındayım, cesaretlerine hayranım. Tarih yazmalarına az kaldı. Onları çok seviyorum' diyor Ekran başkan.

"Bir Ekrem Başkanı Silivri'ye gönderirsiniz karşınıza sokaklarda milyonlarca Ekram Başkan çıkar"

'Bir Ekrem Başkanı siz Silivri'ye gönderirsiniz, Karşınıza sokaklarda milyonlarca Ekrem Başkan çıkar. Bir Ekrem Başkanı Silivriye gönderirsiniz, yol arkadaşlarımıza haksızlık yaparsınız, hakkımızda yalanlar söylersiniz ama hakikat çok güçlüdür' demiştik. O hakikat sandıkları 15,5 milyonla doldurdu. O hakikat yarın Maltepe'de meydanı dolduracak milyonlarla. ve o hakikat önümüzdeki süreçte milyonlarca vatandaşımızın kalbinde bir adaletsizliğe karşı umut olarak görünecek. O yüzden mücadelemizden bir adım geri bile atmayacağız. Demokrasimize yönelen bir darbeyi nasıl püskürttüysek sokaklarda, meydanlarda korkmadan, çekinmeden doğruyu söylemekten bir gün vazgeçmeden nasıl direndiysek bundan sonra da mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızla 'Yarın Maltepe'de buluşmak üzere' diyoruz."