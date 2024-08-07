CHP'li Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarını Bakan Yumaklı'ya sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarını Bakan Yumaklı'ya sordu

CHP\'li Gökçen, Niğde\'deki hayvan katliamı iddialarını Bakan Yumaklı\'ya sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sorular yöneltti. Gökçen, sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden vatandaşların ilettiği görüntülerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, öldürme işleminin tarihini, köpeklerin tehlike arz ettiği nedeni ve öldürülen köpeklerin hastalık taşıyıp taşımadığını sordu.

07.08.2024 17:16  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya; "Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden vatandaşların bizlere ilettiği 3 bacaklı bir anne köpeğin ve yavrularının katledildiğine ve toplu mezarlığa gömüldüğüne dair görüntüler gerçeği yansıtmakta mıdır? Basına yansıyan haberlerdeki öldürme işlemi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir? Köpekler, ne tür bir tehlike arz ettikleri için öldürülmüştür" diye sordu.

Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakımevinde bulunan köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle uyutularak toplu mezarlara gömüldüğü iddia edildi. CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nin uyarılarına yer veren Gökçen, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden vatandaşların bizlere ilettiği 3 bacaklı bir anne köpeğin ve yavrularının katledildiğine ve toplu mezarlığa gömüldüğüne dair görüntüler gerçeği yansıtmakta mıdır?

Basına yansıyan haberlerdeki öldürme işlemi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

Köpekler, ne tür bir tehlike arz ettikleri için öldürülmüştür?

Öldürülen köpeklerin hastalık taşıdıklarına dair veterinerler tarafından rapor hazırlanmış mıdır? Bu hayvanlar, belediyeden hangi yetkilinin talimatı ve gözetimi altında öldürülmüştür?

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nin 'Toplanacak hayvanlar genellikle aşılı ve toplumla uyumlu hayvanlar olacaktır. Boşalan sokaklara yakalanması daha zor, güçlü, üreme kapasitesi yüksek, aşısız hayvanlar gelecektir. İnsan merkezli olduğu söylenen bu uygulama bilakis daha fazla kuduz ve yeni saldırı risklerini getirecektir' uyarısı bulunmaktadır. Bu kapsamda, insanların korunması amacıyla ve hayvanlara karşı işlenen bu suç sebebiyle herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Gökçe Gökçen, Gökçen, Niğde, Hayvan Hakları, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarını Bakan Yumaklı'ya sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gökçen, Niğde'deki hayvan katliamı iddialarını Bakan Yumaklı'ya sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement