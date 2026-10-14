Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki - Son Dakika
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Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

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Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu\'nun Kılıçdaroğlu\'nu hedef göstermesine CHP’den tepki
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Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından kanalın yurt dışında firari konumda olan sahibi Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu’nun 3 gün önce "bugünün işaret fişeğini ateşlediğini" iddia etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever ise "Yurt dışında yaşayan bir medya sahibinin; Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef göstermesi, en az Halk TV’ye yönelik müdahale kadar tehlikelidir" dedi.

Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından kanalın firari patronu Cafer Mahiroğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri, CHP’den tepki aldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, hem basın özgürlüğünü hem de partinin hukukunu savunacaklarını vurguladı.

MAHİROĞLU’NDAN "BUTLAN LİDERİ" PAYLAŞIMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada, Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve aralarında Halk TV’nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. 

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan Mahiroğlu, operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNÜN İŞARET FİŞEĞİNİ ATEŞLEDİ” İDDİASI

Mahiroğlu daha sonra X hesabından bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu’nun kayyum sürecinin önünü açtığını öne süren Mahiroğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bahsetmezsem olmaz. Üç gün önce çıkıp bugünün işaret fişeğini ateşledi, daha önce yaptığı gibi. Size en iyi cevabı halk verdi, verecek Kemal Bey. Tarih sizi ve sinsiliğinizi asla unutmayacak” dedi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, SİYASİ MÜCADELEMİZİN TEMEL TAŞIDIR”

Mahiroğlu’nun sözlerine CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever’den yanıt geldi. Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Basın özgürlüğü, siyasi mücadelemizin temel taşıdır. Halk TV başta olmak üzere hiçbir yayın kuruluşuna müdahaleyi kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. 

Ancak; yurt dışında yaşayan bir medya sahibinin; Genel Başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cumhuriyetimizin kurucu partisini, CHP’yi ve temsil ettiği siyasi anlayışı hedef göstermesi, en az Halk TV’ye yönelik müdahale kadar tehlikelidir. Basın özgürlüğünü de partimizin hukukunu da kararlılıkla savunacağız!”

Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever

KILIÇDAROĞLU DA HALK TV’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu, kısa süre önce katıldığı bir canlı yayında Halk TV’yi yalan haber yapmakla suçlamış, kanal sahibinin yurt dışında bulunmasını eleştirmişti. Mahiroğlu ise Kılıçdaroğlu’nu Türk siyasetinin en talihsiz vakası olarak nitelendirmişti.

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Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluCafer MahiroğluGüncelKayyumMedyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Cafer Mahiroğlu, 18 yaşında İngiltere ye dil öğrenmeye gidiyor. bir çamaşır yıkamacıda ütücü olarak çalışıyor. O ütü cü yevmiyesiyle, Atölye kuruyor. YERSEN. sonra büyük bir firma satın alıyor. ba ba baag. Sonra Zengin iş insanı oluyor Türkiye de Medya patronu Tv kanal sahibi oluyor Ülkedemizde Yalan Haber üreten fitne saçan bir TV ci kanalı kuruyor. ve kıçını sağlama almak içişn de Türkiye de yaşamıyor. Ba ba baaag seen. bu paraları kim veriyor ki? 0 0 Yanıtla
  • necmettin durmaz necmettin durmaz:
    firar ve halk tv vay be 0 0 Yanıtla
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