CHP'li Gürer, 8 ayda 1 milyon 469 bin kişinin icra takibine takıldığını açıkladı - Son Dakika
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CHP'li Gürer, 8 ayda 1 milyon 469 bin kişinin icra takibine takıldığını açıkladı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026'nın ilk 8 ayında borcu yüzünden takibe düşen kişi sayısının 1 milyon 469 bine ulaştığını söyledi. Gürer'e göre icra dosyası sayısı 26 milyon 550 bini, kredi kartı borcunu ödeyemeyenler ise 1 milyon 123 bini geçti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2026 yılının 8 ayında borcu yüzünden takibe düşen vatandaşlarımızın sayısı 1 milyon 469 bine ulaştı. Sadece kredi kartı borcunu ödeyemeyen sayısı tek başına 1 milyon 123 bini geçti. Bu ne demek? Orta büyüklükte birkaç ilimizin toplam nüfusu kadar insanımız sırf geçinebilmek uğruna 8 ay içinde bankaların icra takibine takılır duruma geldi. İcra dairelerindeki devreden ve devam eden dosya sayısı 26 milyon 550 bini aştı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın artan borç yükü ve derinleşen ekonomik krize ilişkin açıklama yaptı.

Uygulanan ekonomik modelin işçiyi, çiftçiyi, esnafı, memuru, emekliyi ve sanayiciyi mağdur ettiğini kaydeden Gürer, "Vatandaşımızın mutfağında ise yangın var. Kredi kartına ve bireysel kredilere sarılarak ekonomik anlamda ayakta durmaya çalışıyor. Kredi kartına takla attırıyor, eline geçen geliri doğru kullanarak mağdur olmadan yaşamını nasıl sürdüreceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Ağustos 2026 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartlarındaki tasfiye olunacak alacakların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 arttığını bildiren Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borç faturası tam 427 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Vatandaş borcunu borçla kapatmaya çalışıyor ama kart borcu kartla da kapanmaz duruma geldi. Geçen yılın ağustos ayında borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 259 bin seviyesindeyken bu yıl aynı ayda bu sayı 281 binin üzerine çıktı. Sadece tek bir ayda 186 binden fazla vatandaşımız kredi kartı, 155 binden fazla vatandaşımız bireysel kredi borcunu ödeyemediği için icra kıskacına girdi. Yılın ilk 8 ayını kapsayan tabloya baktığımızda ise 2026 yılının ilk 8 ayında borcu yüzünden takibe düşen vatandaşlarımızın sayısı 1 milyon 469 bine ulaştı. Sadece kredi kartı borcunu ödeyemeyen sayısı tek başına 1 milyon 123 bini geçti. Bu ne demek? Orta büyüklükte birkaç ilimizin toplam nüfusu kadar insanımız sırf geçinebilmek uğruna 8 ay içinde bankaların icra takibine takılır duruma geldi. İcra dairelerindeki devreden ve devam eden dosya sayısı 26 milyon 550 bini aştı."

"50 MİLYONA YAKIN İNSAN YOKSULLUK SINIRI ALTINDA"

2026 yılının 10 ayında 8 milyondan fazla icra dosyasının açıldığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Bu da demek oluyor ki ülkemizde her gün ortalama 8 binden fazla yeni icra dosyası adliyeye ekleniyor. Vatandaşın kapısındaki icra, elinde avucunda ne varsa vermesine rağmen kapanmıyor. Tarlalar, traktörler, hayvanlar, ev eşyaları; ne var ne yok icraya gider oldu. Yaşadığı sorunların ötesinde elindeki varlığını da icra yoluyla kaybeden vatandaş kara kara düşünüyor. Bu ekonomik model yoksulu daha yoksullaştırıyor.

Ayrıcalıklı bir azınlık mutlu, zengini daha da zengin yapıyor. Zenginin mutlu olduğu, fakirin yoksullaştığı bu süreçte 50 milyona yakın insan yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamak durumunda kalıyor. Onun için ekonomik modelle ortaya çıkan sorunları iktidar görmeli. İşçinin, çiftçinin, esnafın, memurun, emeklinin, sanayicinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmeli. Emeklilerin en düşük maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, asgari ücret açlık sınırının üzerine taşınmalı ve her kesimin sorunlarına çözüm üretecek bir ekonomik model uygulamaya alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
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