CHP'li Gürer: "Aşevi Yardımından Faydalanan Kişi Sayısı Yüzde 87 Arttı" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Gürer: "Aşevi Yardımından Faydalanan Kişi Sayısı Yüzde 87 Arttı"

Geniş Video İzle

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sosyal yardım alan vatandaş sayısının arttığını vurgulayarak "2014 yılında aşevine yardım alan kişi sayısı 34 bin 911 iken, 2024 yılında 65 bin 414  kişiye çıkmış ve yüzde 87’lik bir artış göstermiş. Doğal olarak bunlara belediyeler tarafından sağlanan aşevi destekleri eklenmeden verilen bir veri.  2024 yılında 21 bin 380 kişinin barınma yardımı ve 1 milyon 587 bin 728 hanenin yakacak yardımı aldığını da burada belirtmek gerekiyor. Çünkü bu rakamlarla birlikte toplumun önemli bir bölüm sosyal yardıma muhtaç durumda" dedi.

15.03.2025 12:12  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sosyal yardım alan vatandaş sayısının arttığını vurgulayarak "2014 yılında aşevine yardım alan kişi sayısı 34 bin 911 iken, 2024 yılında 65 bin 414  kişiye çıkmış ve yüzde 87'lik bir artış göstermiş. Doğal olarak bunlara belediyeler tarafından sağlanan aşevi destekleri eklenmeden verilen bir veri.  2024 yılında 21 bin 380 kişinin barınma yardımı ve 1 milyon 587 bin 728 hanenin yakacak yardımı aldığını da burada belirtmek gerekiyor. Çünkü bu rakamlarla birlikte toplumun önemli bir bölüm sosyal yardıma muhtaç durumda" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkede sosyal yardım alanların sayısındaki artışla ilgili açıklama yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"Ülkemizde yoksulluk artıyor. Sosyal yardımlar dahi artık yetersiz kalmaya başladı. Her altı kişiden biri düzenli sosyal yardıma muhtaç durumda. Aşevinden faydalananların sayısında yüzde 87'lik  artış oluşmuş. 1.5 milyon hane yakacak yardımı alıyor. 2024 yılı sosyal yardım verileri yoksulluk artışının somut göstergesi. İktidarın destekleri artık ihtiyacı karşılamaktan uzak. 2024 yılı Aralık ayında 3 milyon 537 bin 185 haneye düzenli sosyal yardım ulaştırılmış. 2014 yılında 2 milyon 274 bin 182 hane bu yardımı alırken yüzde 55'lik bir artış gerçekleşmiş. 14 milyon 148 bin 740 kişiye düzenli sosyal yardım yapılıyor. 85 milyon nüfusumuzun yüzde 16'sı düzenli sosyal yardıma muhtaç duruma düşürülmüş. Bu rakama tek seferlik yardımlar, doğum yardımı, genel sağlık sigortası, prim desteği, vefat yardımları da dahil değil. 10 yılda yardım alan hane sayısında büyük artış dikkat çekici."

"Evsiz kişi sayısında yüzde 66'lık bir artış var"

Konaklama yardımı alan evsiz vatandaşlarda da 2017 yılından, 2024 yılına kadar geçen süreçte yüzde 66'lık bir artış olduğunu vurgulayan Gürer, şöyle devam etti:

"Konaklama yardımı alan evsiz kişi sayısında da yüzde 66'lık bir artış var. 2017  yılında 2 bin 110  kişi yardım alıyormuş. 2024  yılında 3 bin 503 kişi bu yardımı alır olmuş. Gelir eşitsizliği de derinleşiyor. 2024 yılı itibariyle 2 milyon 990  bin 408  hanenin Türkiye'de Aile Destek Programı'ndan yararlandığı görülüyor. Hanelerin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu destekten faydalandıkları düşünüldüğünde hane halkının yoksulluğu daha net görülüyor. 2 milyon 990  bin 408 hane kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu anlaşılıyor. Türkiye Aile Destek Programı'ndan 2024 yılında faydalanan hane sayısı 2 milyon 990 bin 408. Hanelerin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu destekten faydalanıyor. 2 milyon 990 bin 408 hanenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az hanelere verilen destekte 5 milyon 667 bin 37 lira. 2024 yılı için oldukça düşük bir tutar."

25 yaş altı eğitim gören 7 milyon 926 bin 871 öğrencinin de sağlık sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığının altını çizen Gürer, şöyle konuştu:

"2024 yılında 1 milyon 146 bin 522  kişinin şartlı eğitim yardımı aldığı da görülüyor. 2024 yılında ilk öğretim erkek öğrenci aylık 90 lira, kız öğrenci aylık 100  lira, orta öğretim erkek öğrenci 130 lira, kız öğrenci ise 150  lira. Bu yardım çocukların eğitime devamını sağlamak için önemli. Ancak yeterli değil. Eğitimde fırsat eşitsizliği de büyüyor. Eğitimde eşitsizliği gidermek için yardım tutarlarının da arttırılması önemli. 18 yaş altı çocukların, lise düzeyinde eğitim alan 20 yaş altı  gençlerin,  yüksek öğrenim gören 25  yaşlı altı gençlerin haneden kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan toplam 7 milyon 926 bin 871 kişinin sağlık sigortası primi de devlet tarafından karşılanıyor."

"Toplumun önemli bir bölümü sosyal yardıma muhtaç durumda"

2014 yılından 2024 yılına kadar geçen süreçte Türkiye'de aşevi yardımı alan vatandaşlarda yüzde 87'lik bir artış olduğunu vurgulayan Gürer şunları söyledi:

"2014 yılında aşevine yardım alan kişi sayısı 34 bin 911  iken, 2024 yılında 65 bin 414  kişiye çıkmış ve yüzde 87'lik bir artış göstermiş. Doğal olarak bunlara belediyeler tarafından sağlanan aşevi destekleri eklenmeden verilen bir veri.  2024 yılında 21 bin 380 kişinin barınma yardımı ve 1 milyon 587 bin 728 hanenin yakacak yardımı aldığını da burada belirtmek gerekiyor. Çünkü bu rakamlarla birlikte toplumun önemli bir bölüm sosyal yardıma muhtaç durumda.

"20 milyonun üzerinde kesim sosyal yardım ve desteğe muhtaç duruma düşürülmüş bulunuyor"

Emeklilerin dışında yaşlı aylığı alan, engelli aylığı alanlar artık aldıkları yardımlarla geçinemez duruma gelmişler. Bunların da arttırılması gerekiyor. Ekonomik krizin yarattığı sorunlardan dolayı geniş bir kesim yoksullaştı. Derin yoksulluk dediğimiz tanımlama içinde olanlara devlet yardımı yapılmazsa artık yaşamlarını sürdüremeyecek durumdalar. Hanelerin içine düşürüldüğü durumun aşılabilmesi için çalışma alanlarında bu kesimdeki özellikle genç nüfusun değerlendirilmesi gerekiyor. Sosyal yardım verilmeden yaşamını sürdüremeyecek duruma gelen insan sayısındaki artış ülke ekonomisinin içine sürüklendiği durumun göstergesi olduğu gibi sosyal devlet olma kavramıyla yapılan bu yardımların dışında bir yerde ülkenin ne kadar fakirleştiğinin de acı bir göstergesi. Türkiye'de uygulanan ekonomik politikanın en çok da dar gelirli, sabit gelirlileri etkilediği düşürüldüğünde çalışanların dahi gelirlerinin artık sosyal yardım alır noktasına düştüğü görülüyor. Çünkü Diyaret İşleri Başkanlığı bu yıl emeklilere fitre verilebileceğini belirtiyor. Devletten sosyal yardım alanları da dikkate aldığımızda 20 milyonun üzerinde kesim sosyal yardım ve desteğe muhtaç duruma düşürülmüş bulunuyor."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürer: 'Aşevi Yardımından Faydalanan Kişi Sayısı Yüzde 87 Arttı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu
Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
19 yaşında baba katili oldu, av tüfeğiyle vurup kaçtı 19 yaşında baba katili oldu, av tüfeğiyle vurup kaçtı
Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Gidecek mi kalacak mı Osimhen’den Barcelona ve transfer yanıtı Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı

12:12 Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
12:05 Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
14:55 Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
14:41 Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
14:41 “Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
14:29 Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
14:28 Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
14:19 Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 12:44:14. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer: "Aşevi Yardımından Faydalanan Kişi Sayısı Yüzde 87 Arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.