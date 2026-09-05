CHP\'li Gürsel Erol, anayasa ve parti yasasında kapsamlı değişim çağrısı yaptı

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geleceğini, halkın iradesini güçlendiren, devletin kurumsal işleyişinin etkili olduğu demokratik bir anlayışla yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı yazılı açıklamada anayasa, Siyasi Partiler Yasası ve kamu yönetimi alanlarında kapsamlı değişiklik çağrısında bulundu. Erol, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin ihtiyacı; günlük düzenlemeler değil, demokrasiyi, özgürlükleri ve güçlü devleti esas alan kapsamlı bir değişimdir.

Özgürlükçü ve demokratik bir anayasa, seçmenin bireysel tercihine dayalı, katılımcı ve çoğulcu bir Siyasi Partiler Yasası, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı bir kamu reformu…

Türkiye'nin geleceğini, halkın iradesini güçlendiren, devletin kurumsal işleyişinin etkili olduğu demokratik bir anlayışla yeniden inşa etmeliyiz."