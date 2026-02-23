CHP'li Karabat'tan Muhittin Böcek İçin Tutuksuz Yargılama Çağrısı: Tutukluluk Bir Cezalandırma Olarak Değerlendirilemez - Son Dakika
23.02.2026 19:48  Güncelleme: 23:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı. Karabat, tutukluluğun cezalandırma değil, bir tedbir olduğunu belirtirken, Böcek'in sürekli hastaneye kaldırıldığını ve 20'den fazla ilaç kullandığını söyledi.

(ANTALYA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada iddianamenin hazırlandığını ve delillerin toplandığını vurguladı, Böcek'in tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu. Karabat, Böcek'in sağlık sorunları yaşadığını ve 20'den fazla ilaç kullandığını söyleyerek, "Tutukluluk bir cezalandırma olarak değerlendirilemez. Tutukluluk bir tedbirdir. Eğer bir tedbir olarak uygulandıysa zaten amacına fazlasıyla ulaşmıştır. Bunun ötesi bir zulüm halini alır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Mustafa Erdem tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Karabat, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek'in hem Antalyalılara hem de tüm ulusumuza selamları var. Güzel bir sohbet oldu ama kendisi yaklaşık sekiz aydır içeride. Mahkeme iddianameyi hazırlamış durumda. Dolayısıyla iddianame hazırlandığına göre bütün deliller de toplanmış durumda."

Muhittin Böcek tam altı kez seçilmiş bir başkan. Antalya'da iki kez üst üste seçilmek kimseye nasip olmazken, Büyükşehir'i iki kez kazanmış; dört kez de farklı bir ilçemizde belediye başkanlığını kazanmış bir isim. Bütün Antalyalıların oylarıyla kendisine kefalet gösterdiği, Antalya'da son derece hayırsever vatandaşlarımızdan biri.

İddianame hazırsa, deliller toplanmışsa; Antalya tarafından sevilen, Antalya'nın şehir emini olan birisinin, bütün sağlık problemlerine rağmen, 10 kez hastaneye kaldırılmasına rağmen, bugün burada tutuklu tutulmasının çok anlamlı olmadığını bir kez daha Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz.

"Muhittin Böcek mahkemede yargılanmaktan korkmuyor"

Sayın Muhittin Böcek mahkemede yargılanmaktan korkmuyor. Hakkındaki iddiaları, haksız iddiaları mahkemede teker teker çürüteceğinden emin. Türkiye kamuoyu da görecek ki yargılama başladığı andan itibaren Muhittin Böcek bu iddiaları tek tek çürütecek.

"Tutukluluk bir cezalandırma olarak değerlendirilemez"

Buradan bir kez daha çağrımdır: Tutukluluk bir cezalandırma olarak değerlendirilemez. Tutukluluk bir tedbirdir. Eğer bir tedbir olarak uygulandıysa zaten amacına fazlasıyla ulaşmıştır. Bunun ötesi bir zulüm halini alır.

"Kullandığı ilaç sayısı 20'yi geçmiş durumdadır"

Muhittin Böcek hepinizin bildiği gibi çok ciddi sağlık problemleri yaşamış bir isim. Covid döneminde günlerce hastanede yatmış, bütün Türkiye'nin, o dönemki İçişleri Bakanı'nın dahi sağlığını yakından takip ettiği bir belediye başkanıdır. Bugün de içeride kalması, o zamandan kalan sağlık problemlerini artırarak devam ettirmektedir. Sonradan oluşmuş sağlık sorunları da vardır. Çok ciddi uyku apnesi problemleri yaşanmaktadır. Doktorların ve hastanelerin yaptığı tespitler son derece sabit ve buna karşı yapılması gereken işlemler bellidir. Kullandığı ilaç sayısı 20'yi geçmiş durumdadır. Sağlık sorunları sebebiyle bir kişiyi içeride tutmak, Allah korusun oluşabilecek bir riski artırmak doğru bir işlem değildir. Bu bir zulümdür; haksızlıktır ve hukuksuzluktur.

"Muhittin Böcek'in durumu son derece özel bir durumdur"

Türkiye'de çok sayıda tutuklama olduğu için belki bazen göz ardı ediliyor olabilir ama Muhittin Böcek'in durumu son derece özel bir durumdur. İddianamesi hazırlanmış, talep edilen cezalar bellidir, deliller toplanmıştır. Artık neden daha fazla tedbir uygulandığını açıkçası izah edemiyorum. Bu konudaki kararları verenlerin kamuoyu vicdanında da ikna edici olduklarını düşünmüyorum.

"Mahkeme günü beklenmeden bu tutukluluk hali sona erdirilmelidir"

Ortadaki bu vicdansızlığın ve hukuksuzluğun bir an önce bertaraf edilmesi gerekiyor. Sayın Muhittin Böcek'in yargılaması, kendisi de cesur bir şekilde 'Ben yargılanmaktan korkmuyorum' diyor, tutuksuz şekilde devam etmelidir. Mahkeme günü beklenmeden bu tutukluluk hali sona erdirilmelidir.

Bir kez daha Sayın Muhittin Böcek'in Antalyalılara olan selamını paylaşıyorum. Türkiye'deki bütün yurttaşlarımıza da selamlarını iletiyorum."

