Haber : İshak Kara

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığında Van'da düzenlenen ve 8 ilden parti yönetici ve temsilcilerinin katıldığı Parti Okulu Eğitim Programı sona erdi.

Programa Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Kars, Iğdır ve Ağrı'dan parti yöneticileri ile temsilciler katıldı.

Programın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Kaya, eğitime katılan ve çalışmalara destek veren il ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Parti Okulu çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Parti Okulu iktidar yolu. 15 yıllık Parti Okulu faaliyetinde ilk defa öğrencilerle veliler bir arada. Yani eğitmen olacak arkadaşlarımızla il başkanlarımız birlikte bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Bu eğitime gönülden destek veren, Parti Okulu'nu önemseyen il ve ilçe başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Parti Okulu çalışmalarının başarıya ulaşmasında il başkanlarının desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, Van'da gerçekleştirilen programın diğer illere de örnek olmasını temenni etti.

DİYARBAKIR'DA DEVAM EDECEK

Eğitim çalışmalarının süreceğini belirten Kaya, "Haftaya Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır il başkanı ve o ilde eğitime katılacak il başkanlarımıza da bu tablo örnek olsun diyorum" diye konuştu.