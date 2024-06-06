CHP Milletvekili Okan Konuralp, kayyum düzenlemesine ilişkin çağrıda bulundu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Okan Konuralp, kayyum düzenlemesine ilişkin çağrıda bulundu

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CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kayyum düzenlemesinin yanlışlığı ve beceriksizlikleriyle yüzleşilmesi gerektiğini belirterek, seçmen iradesine uygun bir düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Konuralp ayrıca, Meclis'te yaşanan tartışmalarda acıların kişiselleşmiş hallerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

06.06.2024 20:06  Güncelleme: 20:36
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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kayyum olarak atadığınız isimlerin beceriksizliğiyle, suistimalleriyle de yüzleşin. Bu bağlamda seçmen iradesine aykırı olmayacak bir düzenlemenin kati surette yaşama geçirilmesi için gerekli adımların vakit geçirmeksizin atılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DEM Parti'nin araştırma önergesi ile Meclis'te yaşanan tartışmalara değindi.

Konuralp, DEM Parti'nin kayyum yolsuzluklarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesine ilişkin şunları kaydetti:

"Muhtemel ki önergeyi reddedeceksiniz ancak bu önerge reddedildiğinde kayyum düzeninin yanlışlığı, adaletsizliği, hukuksuzluğu ortadan kalkmıyor, bence bu gerçekle yüzleşin. Üstelik kayyum uygulamasının kabul edilemezliği bir yana, kayyum olarak atadığınız isimlerin beceriksizliğiyle, kayyum olarak atadığınız isimlerin suistimalleriyle de yüzleşin. Bu bağlamda seçmen iradesine aykırı olmayacak bir düzenlemenin kati surette yaşama geçirilmesi için gerekli adımların vakit geçirmeksizin atılması gerektiğine inanıyorum. Belediye Meclisinden bir vekil seçilir; ceza alırsa, kesinleşirse başkanlık düşer; yerine belediye meclisinden yeni belediye başkanı seçilir. Doğrusu da budur."

"Tüm acıları ayırt etmeksizin saygı göstermeliyiz"

Okan Konuralp, geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaşanan tartışmalara ilişkin de şunları söyledi:

"Birbirimizi sevmeyebiliriz, birbirimizden hazzetmiyor olabiliriz, birbirimize karşı her türden tartışmanın aktörü olabiliriz ancak hangi düşüncede olursak olalım, hangi siyasi partinin mensubu olursak olalım, acılarımızın kişiselleşmiş hallerine saygı duymalıyız. Sayın Başkan'ın şahitliğinde ifade etmek isterim ki örneğin Sayın Mustafa Varank'la ben dahil pek çok arkadaşımız Genel Kurul'da, komisyonlarda son derece sert tartışmalar yaşadık, yaşanacaktır da. Ancak, malumunuz üzere, Sayın Varank'ın sevgili kardeşi İlhan Varank 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristler tarafından şehit edildi; Sayın Varank'ın yüreğindeki kardeş acısına saygı göstermeliyiz, bu acıya özen göstermeliyiz.

Örneğin, Sayın Ferit Şenyaşar. Yaklaşık 6 yıl önce Şanlıurfa'daki bir saldırıda babası ve iki kardeşini kaybetti. Annesi Emine Şenyaşar Urfa'da başlattığı adalet nöbetini Ankara'da sürdürüyor. Sayın Ferit Şenyaşar'ın yüreğindeki baba ve kardeş acısına saygı göstermeliyiz, acısına özen göstermeliyiz.

Sayın Türkan Elçi insan hakları savunucusu. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi, eşini, yaklaşık dokuz yıl önce Diyarbakır'da faili meçhul bir saldırıda kaybetti. 9 yıldır sürdürdüğü mücadeleye vicdan sahibi herkes şahit. 'Tahir Elçi cinayeti bu ülkedeki faili meçhul cinayetlerin vesikasıdır' diyen Elçi'nin yüreğindeki acıya saygı göstermeliyiz ve bilmediğim için adını anmadığım hangi milletvekili arkadaşımın, hangi dönem arkadaşımın yüreğinde benzer bir evlat, bir eş, bir kardeş acısı varsa tüm acılara ayırt etmeksizin saygı göstermeliyiz. Bu, sadece yüreklerinde acı taşıyan dönem arkadaşlarımıza karşı bir sorumluluk değil, kendimize karşı da sorumluluk. Dönem arkadaşlarımızın acılarına karşı sorumluluğumuz, özenimiz insan olma ve insan kalma çabamızın örneğidir ve gereğidir."

Kaynak: ANKA

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