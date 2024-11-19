CHP'li Milletvekillerinden Sağlık Bakanı'na Tepki - Son Dakika
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CHP'li Milletvekillerinden Sağlık Bakanı'na Tepki

CHP\'li Milletvekillerinden Sağlık Bakanı\'na Tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, CHP milletvekilleri Yenidoğan Çetesi ile ilgili Bakan Kemal Memişoğlu'na tepki göstererek salonu terk etti.

19.11.2024 14:00  Güncelleme: 14:02
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP milletvekilleri, bebeklerin ölümüne yol açan Yenidoğan Çetesi ile ilgili Bakan Kemal Memişoğlu'na tepki gösterip, salonu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplantı öncesi komisyon üyesi milletvekilleriyle tek tek tokalaştı. Bu sırada CHP milletvekilleri, bebeklerin ölümünden sorumlu tutulan ve yargılaması başlayan Yenidoğan Çetesi ile ilgili Bakan Memişoğlu'na tepki gösterdi. Milletvekilleri, komisyon sıralarına bebek kıyafetleri ve oyuncak bebekler koyarak, Bakan Memişoğlu'na istifa çağrısı yaptı. Bakan Memişoğlu, tepkiler arasında bütçe ile ilgili sunumunu yapmaya başladı. Tepkilerin artması üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi. Aranın ardından milletvekilleri bu kez Bakan Memişoğlu'nu, 'Sağlık Bakanı istifa' yazılı dövizlerle karşıladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sırasında bebek patikleri ve kıyafetleri yer aldı. Tepkilerini sürdüren CHP milletvekilleri, daha sonra komisyon salonunu terk etti. Bakan Memişoğlu ise sunumuna devam etti.

Kaynak: DHA

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