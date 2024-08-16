CHP'li Murat Bakan, Türkiye'nin Iraklılara vize serbestisi uygulamasını eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Murat Bakan, Türkiye'nin Iraklılara vize serbestisi uygulamasını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türkiye ve Irak arasında 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için vize serbestisi uygulamasını eleştirdi. Bakan, 'Taliban'ın yönettiği Afganistan'ın vize uyguladığı Irak'a Türkiye Cumhuriyeti vize uygulamasını kaldırdı. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız 30 Euro'nun üzerinde bir malı sipariş edemezsiniz ülkenize ama ne olduğunu bilmediğiniz adamlar ülkenize elini kolunu sallayarak girebilir' dedi.

16.08.2024 14:02
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türkiye ve Irak arasında 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için vize serbestisi uygulamasını eleştirdi. Bakan, "Taliban'ın yönettiği Afganistan'ın vize uyguladığı Irak'a Türkiye Cumhuriyeti vize uygulamasını kaldırdı. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız 30 Euro'nun üzerinde bir malı sipariş edemezsiniz ülkenize ama ne olduğunu bilmediğiniz adamlar ülkenize elini kolunu sallayarak girebilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için vize serbestisi uygulamasının 1 Eylül itibarıyla başlatılacağını duyurmuştu. CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, uygulamayı eleştirdi. Bakan, şunları söyledi:

"Taliban'ın yönettiği Afganistan'ın vize uyguladığı Irak'a Türkiye Cumhuriyeti vize uygulamasını kaldırdı. 15 yaş altı ve 50 yaş üstündeyseniz eğer Irak vatandaşları Türkiye'ye elini kolunu sallayarak gelebilir. O ülke ki Türkiye'ye en çok yasa dışı göçmen gönderen ülkelerden birisi. Artık yasa dışı göç etmelerine gerek yok, 50 yaş üstünde birisi çocuğunu alıp buraya gelip yerleşebilir. Yani o koşulları siz yaratmış oldunuz. Bunların nereden geldiği, kim olduğu, istihbarat ajanı mıdır, terör örgütü üyesi midir bununla ilgili hiçbir araştırma yapmanıza da gerek yok. Vizesiz olarak Türkiye'ye girebilir.

" Ne olduğunu bilmediğiniz adamlar ülkenize elini kolunu sallayarak girebilir"

Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, Birleşik Krallık'ın üzerinde Irak vizesi olan pasaporta vize vermediği koşullarda, Afganistan'ın vize vermediği koşullarda yada ülkesine vizeyle aldığı koşullarda Irak vatandaşları Türkiye'ye girebilir hale geldi. O ülke ki son 44 yılı savaş içinde geçmiş, insanlar savaş koşullarında büyümüş, ulusal egemenliğini tam olarak sağlayamamış, iç çatışmalarını bitirememiş, uluslararası literatürde 'başarısız/kırılgan ülke' olarak adlandırılan bir ülkeden bahsediyoruz. O ülke ki daha geçen hafta evlilik yaşını 9 yaşa indiren bir yasa teklifi Parlamentosuna verilmiş. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız 30 Euro'nun üzerinde bir malı sipariş edemezsiniz ülkenize ama ne olduğunu bilmediğiniz adamlar ülkenize elini kolunu sallayarak girebilir."

CHP\'li Murat Bakan, Türkiye\'nin Iraklılara vize serbestisi uygulamasını eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Murat Bakan, Türkiye'nin Iraklılara vize serbestisi uygulamasını eleştirdi - Son Dakika

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