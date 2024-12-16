CHP'li Orhan Sarıbal'dan Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sarıbal, "Bu süreç, Esenyurt halkının iradesine bir darbedir. Kayyum uygulamaları halkın iradesine açık bir şekilde saldırıdır. Bu adaletsizliğin karşısındayız. Halkın iradesine yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Ahmet Özer'in suçsuz olduğunu biliyoruz ve bu hukuksuzluğa karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tutuklanrak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Sarıbal, Ahmet Özer ile görüşmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ahmet Özer, bu ülkenin toplumsal barışına yönelik yaptığı çalışmalar ortadadır. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve Meclis Başkanlığı düzeyinde bu çabaları takdir edilmiş bir insandır. Ancak ne yazık ki, iktidar Ahmet Özer'in başarılarından rahatsız olmuştur. FETÖ'cü yöntemlerle, siyasi bir operasyonla kendisine kumpas kurulmuş ve Ahmet Özer cezaevine gönderilmiştir. 10 yıl öncesine ait bir taziye telefonunun suç sayılması, kızının ev kirasının örgüt bağlantısı olarak gösterilmesi, bu operasyonun ne kadar siyasi olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu süreç, Esenyurt halkının iradesine bir darbedir. Kayyum uygulamaları halkın iradesine açık bir şekilde saldırıdır. Bu adaletsizliğin karşısındayız. Halkın iradesine yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Ahmet Özer'in suçsuz olduğunu biliyoruz ve bu hukuksuzluğa karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

65 yaşına gelmiş bir insan bu güne kadar terörle bir ilişki kurmamış, 65 yaşından sonra kuracak öyle mi? Bütün dünya, bütün memleket bilir ki Ahmet Özer'in herhangi bir terör örgütüyle bağı yoktur. Ama Kürt meselesiyle ilgili, toplumsal barışla ilgili; iktidarında, bugünkü Cumhurbaşkanlığı'nın da bilgisi olduğu birçok çalışmanın içerisinde olmuş ve bu ülkenin barış kardeşlik içerisinde, bütün, bir arada yaşama mücadelesini vermiş ve bu konuda onlarca çaba sarf etmiş. Takipçisiyiz."