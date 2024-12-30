CHP'li Pala, Selçuk yangınında hayatını kaybeden çocuklar için Sağlık Bakanı'nı eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım 2024 tarihinde yaşanan yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiği olaya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sessiz kalmasını eleştirdi. Bu konuda verdiği soru önergesine 18 Kasım'dan bu yana yanıtlanmamasına tepki gösteren Pala, "Bu soruların cevabı geciktikçe, çocukların hayatını korumada sistemin ne kadar açık verdiği de belirsiz kalıyor. Çocukların yaşamı, bürokrasinin ağır işlemesine veya kayıtsızlığına kurban edilemez" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım 2024 tarihinde yaşanan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. CHP'li Kayıhan Pala, yangının ardından konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşımıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle 18 Kasım 2024'te Meclise soru önergesi veren Pala, önergenin yanıtlanması gereken süreyi aşmasına rağmen bakanlıktan henüz bir yanıt gelmediğini söyledi. Pala, yazılı açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. Pala, sosyal politikaların ve sağlık sisteminin bu trajik olayın önlenmesinde yetersiz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Babası cezaevinde olan, annenin hurda toplayarak geçimini sağladığı ve Belediyeden gıda yardımı aldığı aileye dair ayrıntılı sorular yönelten Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 18 Kasım 2024 tarihli soru önergesine süresi içinde yanıt vermediğini belirterek, "Hukuken tanınan cevap süresi dolmasına rağmen, Bakanlık sessizliğini koruyor. Bu tavır, toplumun vicdanını yaralayan böylesi bir konuda sorumluluktan kaçma izlenimi veriyor."

"Bu olay, Türkiye'deki mevcut mekanizmaların işlevselliğini sorgulamamıza yol açıyor"

Yangında yaşamını yitiren çocukların yaş aralığının (1-5) çok küçük olduğunu vurgulayan CHP'li Pala, "Böylesine savunmasız bebeklerin veya çocukların sağlığını korumak, hem sosyal hem de sağlık politikalarının önceliği olmalıdır. Ne yazık ki bu olay, Türkiye'deki mevcut mekanizmaların işlevselliğini sorgulamamıza yol açıyor" ifadesini kullandı.

Yoksulluk, sağlığa erişim eksikliği ve aile planlaması hizmetlerinin yetersizliği gibi konuların bu trajedinin boyutunu daha da büyüttüğüne dikkati çeken Pala, "Bir annenin tek başına, hurda toplayarak kazandığı sınırlı gelirle beş çocuğa bakması; devlet kurumlarımızın ne ölçüde destek verdiği sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

"Tüm sorularımız cevapsız bırakıldı"

CHP Bursa Milletvekili, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için 12 soruya yanıt aradı. Bu sorular, doğum süreçlerinden anne-çocuk izlem sıklığına, ev ziyaretlerinin hangi riskleri tespit ettiğinden devlet kurumlarının birbirleriyle olan iletişimine kadar uzanıyor.

Kayıhan Pala, "Babası cezaevinde olan bu çocuklar annesiyle birlikte nasıl bir izlem altındaydı, doğum aralıkları neden bu kadar kısaydı, en küçüğü henüz bir yaşındayken evde neden yalnız kalmak zorunda kaldı? Bunları Sağlık Bakanlığı'na sorduk, ancak tüm sorularımız cevapsız bırakıldı. Bu soruların cevabı geciktikçe, çocukların hayatını korumada sistemin ne kadar açık verdiği de belirsiz kalıyor. Çocukların yaşamı, bürokrasinin ağır işlemesine veya kayıtsızlığına kurban edilemez" görüşünü dile getirdi.