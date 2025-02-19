CHP'li Sarıbal: "Türkiye'de Tarım ve Hayvancılığın Üzerindeki Kayyum Mehmet Şimşek'tir" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Türkiye'de Tarım ve Hayvancılığın Üzerindeki Kayyum Mehmet Şimşek'tir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretimi desteklemesi, hayvancılığı güçlendirmesi ve ithalata bağımlı olmadan üreticiyi yaşatması gerekir. Ancak bu süreci yöneten Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Hazine, ihracata destek için bütçe ayırmıyor, hayvancılığı ayakta tutacak politikaları engelliyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili alınacak tüm kararlar Tarım ve Orman Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çıkıyor. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın üzerindeki kayyum Mehmet Şimşek'tir" dedi.

19.02.2025 13:26
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, " Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimi desteklemesi, hayvancılığı güçlendirmesi ve ithalata bağımlı olmadan üreticiyi yaşatması gerekir. Ancak bu süreci yöneten Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Hazine, ihracata destek için bütçe ayırmıyor, hayvancılığı ayakta tutacak politikaları engelliyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili alınacak tüm kararlar Tarım ve Orman Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çıkıyor. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın üzerindeki kayyum Mehmet Şimşek'tir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2024 yılı canlı hayvan ve kırmızı et ithalatını Meclis'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Sarıbal, "2024 yılında 423 bin baş canlı hayvan ve 81 bin ton kırmızı et ithal edildi. Bunun karşılığında 1 milyar 235 milyon dolar, yaklaşık 39 milyar lira ödendi. Ancak bunca ithalata rağmen kırmızı et fiyatları düşmedi, halk ucuz ete ulaşamadı, 33 milyon etin tadını unuttu" dedi.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki krizin giderek derinleştiğini vurgulayan Sarıbal, üreticilerin en büyük sorunlarının ekonomi yönetiminin politikalarından kaynaklandığını belirtti. Sarıbal, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimi desteklemesi, hayvancılığı güçlendirmesi ve ithalata bağımlı olmadan üreticiyi yaşatması gerekir. Ancak bu süreci yöneten Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, "Hazine, ihracata destek için bütçe ayırmıyor, hayvancılığı ayakta tutacak politikaları engelliyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili alınacak tüm kararlar Tarım ve Orman Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çıkıyor. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın üzerindeki kayyum Mehmet Şimşek'tir."

"AKP ısrarla bu kısır döngüyü sürdürüyor"

Sarıbal, Türkiye'nin ithalatla beslenirken, büyük yabancı şirketlerin ise bu durumdan kar sağladığını belirtti, ithalattan en büyük kazancı Uruguay ve Brezilya'daki büyük sığır işletmeleri ile Polonya ve Fransa'daki üreticilerin elde ettiğini açıkladı. Türkiye'de hayvan varlığının alarm verdiğini vurgulayan Sarıbal, "2024 yılında hayvan varlığında cüzi bir artış yaşansa da, halen 2021 seviyesinin 3,7 milyon baş altındayız. Tarımsal destekleme ödemeleri içinde hayvancılığın payı ise 5 yıl önce yüzde 36 iken bugün yüzde 21'e düştü. 2010 yılından bu yana Türkiye, 10,3 milyon baş canlı hayvan ve 419 bin ton kırmızı et ithal etti. Bunun için 12 milyar dolar ödendi. Ama ne kırmızı et fiyatları düştü ne de yoksullar ete ulaşabildi. Küçükbaş hayvan ithalatında ise tablo daha da vahim; 50 bin baş küçükbaş hayvan ithal edilirken, bunun 43 bini Suriye'den getirildi. Taşıma suyla değirmen dönmez ama AKP ısrarla bu kısır döngüyü sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"33 milyondan fazla yurttaş etin tadını unutmuş durumda"

Türkiye'nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldığını, sürekli artan tarımsal girdi fiyatlarının üreticileri zora sokarken, maliyet artışlarının doğrudan tüketiciye yansıdığını belirten Sarıbal, "Artan fiyatlar nedeniyle et tüketimi büyük ölçüde azaldı. Avrupa'da kişi başına düşen yıllık et tüketimi 70-100 kg arasında değişirken, ABD'de bu rakam 100 kg'nin üzerine çıkıyor. Türkiye'de ise kişi başına düşen et tüketimi sadece 35 kg. Daha da çarpıcı olan, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı iki günde bir et, tavuk veya balık tüketememesi. Yani, 33 milyondan fazla yurttaş, ekonomik sıkıntılar nedeniyle etin tadını unutmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği 'Türkiye uçuyor' söylemine rağmen, halkın yaşadığı gerçeklik derinleşen yoksulluk ve gıda krizinden ibaret" dedi.

"Yıllık 500 bini aşan buzağı kayıplarının önüne geçin"

Sarıbal, Türkiye'nin hayvancılık politikalarının tamamen yanlış olduğunu belirterek, "Yerli üretimi teşvik etmek, yem fiyatlarını düşürmek için destekleri artırmak, damızlık hayvan yetiştiriciliğine daha fazla yatırım yapmak, küçük ve orta ölçekli üreticilere destek sağlamak, meraları etkin kullanmak ve yem bitkisi üretimini artırmak gerekiyor. Öncelikle yıllık 500 bini aşan buzağı kayıplarının önüne geçin. Destekleri büyük endüstriyel işletmelere değil, küçük aile işletmelerine verin. Üretici örgütlerini güçlendirerek piyasada etkin olmalarını sağlayın. Aksi halde Türkiye, uzun yıllar ithalata bağımlı kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Sarıbal: 'Türkiye'de Tarım ve Hayvancılığın Üzerindeki Kayyum Mehmet Şimşek'tir' - Son Dakika

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