CHP\'li Şevkin, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu Mersin belediye başkanlarını ziyaret etti

(MERSİN) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti.

Şevkin, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'i Tarsus Cezaevi'nde ziyaret ettik. Moralleri yerinde, vicdanları temiz! Mersin sahipsiz değil! Başkanlarımız yalnız değil! Bu haksızlık bitecek, halkın iradesi kazanacak" ifadesini kullandı.