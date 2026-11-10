CHP\'li Türeli fon krizinde liste açıklansın ve organize suç soruşturması açılsın dedi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, fon krizine ilişkin, "Bu işin bir ayağında buradan para kazanan bir vurguncu iş adamı kitlesi var. İkinci ayağında buna göz yuman bürokrasi var. Üçüncü ayağında da siyaset var. Tabii, organize suç örgütü kapsamına alındığı zaman bir kısım soruları soracağız: Ortada bir suç örgütü varsa lideri kim? Yöneticileri kimler? Bunlar bu işi nasıl yaptılar? Türkiye nasıl böyle bir noktaya geldi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle anarak başladı. Türeli, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlama hayatını kaybeden 17 işçinin ailesine baş sağlığı diledi.

CHP'nin patlamanın ardından milletvekillerinden oluşan bir heyet oluşturduğunu bildiren Türeli, "Hem olayın nasıl olduğu, hem de yaralılarımızın hastanelerde ziyaret edilmesi konusunda da çalışmalarını başlattılar. Kendileri bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklar.

Ve onun sonucunda da bir rapor hazırlanacak, bu raporu da biz de kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"İLK 10 AYDA BİN 930 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Yaşanan olayın iş kazası değil, iş cinayeti olduğunu vurgulayan Türeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü çalışma hayatında gittikçe artan bir biçimde bu iş cinayetleri hemen hemen her alanda gerçekleşiyor. Bakın, sadece ekim ayında 193 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetmiş. Ağırlıklı olarak iş kollarına göre baktığımızda, yüzde 21'i ölümlerin, iş cinayetlerinin tarım-orman sektöründe; inşaat-yol sektöründe yüzde 20'si; taşımacılık, gemi, tersane, konaklama... Burada da gördüğümüz gibi ağır sanayide çok ciddi iş cinayetleri var. Bu İSİG Meclisi verilerine göre, bu 193 sadece ekim ayında ama 2026'nın 10 ayında, yani Ocak-Ekim ayları arasında toplam bin 930 işçi hayatını kaybetmiş. 30 Haziran 2012'de bir kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaya girmişti, Resmi Gazete'de yayımlanarak. Aslında bütün bu iş kazalarını, iş cinayetlerini önlemeye yönelikti ama ne yazık ki ortada bir başarı yok, çok ciddi bir başarısızlık var. O dönemden beri söyleyeyim: 2013 yılından 2026'nın Ekim ayına kadar en az 26 bin 790 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Bunlar çok ciddi rakamlar. Aslında Türkiye'deki çalışma hayatının ne kadar sorunlu olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan da bu 2012 yılında uygulamaya giren 6331 sayılı yasanın iş cinayetlerinin önlenmesinde veya azalmasında hiçbir etkisinin de olmadığını bize gösteriyor. İş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin işverenle ücret ilişkisi kurulması ve iş sağlığı ve güvenliği sisteminin piyasa yönelimli özel şirketlerce yerine getirilmesine dayalı iş yeri eksenli denetim sistemi ne yazık ki işlemediği için ilk planda hemen bu iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tepeden tırnağa kadar yeniden ele alınmasına, değiştirilmesine, bir daha bu şekilde iş kazalarının, iş cinayetlerinin olmayacağı bir yapının oluşturulmasına ihtiyaç var.

Özellikle biraz önce de söyledim; bu inşaat, tarım, madencilik, ağır sanayi kollarında da hızlı bir biçimde gerekli önlemler alınmalı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarına uygun bir sistemin acil bir biçimde kurulması gerekiyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Çünkü dediğim gibi, bir bakıyoruz madenlerde, işte bu fabrikalarda, her yerde bu iş cinayetleri artık öyle bir noktaya geldi ki yani bu bugün insanlar artık neredeyse var olan sorunlarını ortaya koyabilmek için can havliyle hareket ediyorlar. Biliyorsunuz aynı şey en son Soma'da vardı: Maden işçileri alacaklarını alamıyorlar, hem bir taraftan özlük haklarına ilişkin çalıştıkları ücretlere ilişkin sorunlar var, diğer taraftan çalıştıkları iş yerinde gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığına ilişkin sorunlar var. Bütün bunların hepsini ele aldığımız zaman aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ben acil bir biçimde göreve davet ediyorum; derhal bu konu ele alınmalı ve gerekli düzenlemelerin hepsi yapılmalı. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen her tür desteği mevzuat aşamasında, yeni bir yasanın hazırlanması ve bu yasanın gerçekten bu sorunları önleyecek bir çerçevede hazırlanması konusunda her tür desteği vermeye hazırız."

"LİSTE AÇIKLANSIN"

Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türeli, krizin devletin gözünün önünde yaşandığını söyledi. Fon krizine ilişkin CHP'nin yaptığı açıklamaları hatırlatan Türeli, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması çağrılarını yenileyerek, "Uzun zamandır söylüyoruz, liste açıklansın diyoruz. Burada yüksek miktarda para alan, yani bu soyguna bir biçimde taraf olan kişilerin listelerinin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Bir kısım 'şu kadar kişi var bu listede', bu rakamları duyuyoruz ama bunların hepsinin kamuoyunun bilgisine sunulması gerekiyor. Yani birilerinin bilmesi, Cumhurbaşkanının bilmesi ya da bir bakanın bilmesi bir şey ifade etmiyor; bunu hepimiz bilmek zorundayız. Çünkü bu soygun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük soygunlardan birisi" ifadelerini kullandı.

Krizin ortay çıktığı şirket ve kurumları denetlemekle sorumlu olan kurumların yöneticilerinin görevden alınması gerektiğini vurgulayan Türeli, "Arada bir operasyon oluyor, işte 'bir kişi gözaltına alındı' deniyor; öyle değil, hepsinin ilk planda görevden ayrılması gerekiyor. Bu kurumlar neler? Bu kurumlar: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, BDDK. ve o zaman da söyledik, Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmeli" dedi.

"MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL, SİSTEMLİ BİR SOYGUN"

Soruşturmanın organize suç kapsamında yapılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Türeli, şunları kaydetti:

"Bu işin bir ayağında buradan para kazanan bir vurguncu iş adamı kitlesi var. İkinci ayağında buna göz yuman bürokrasi var. Üçüncü ayağında da siyaset var. Tabii, organize suç örgütü kapsamına alındığı zaman bir kısım soruları soracağız: Ortada bir suç örgütü varsa lideri kim? Yöneticileri kimler? Bunlar bu işi nasıl yaptılar? Türkiye nasıl böyle bir noktaya geldi?

1 milyona kadar bazı fonlarda özellikle küçük yatırımcıya ödeme yapılacaktı, bunu 250 bin ödediler, sanıyorum gene tekrar belli bir takvime bağlanmış. Buradaki mağduriyetlerin hepsinin ortaya çıkartılması gerekiyor. Burada bu işi yapan, bu işin başında olan bir kitle var, bu organize suç örgütünü yönetenler var. Bunun diğer tarafında bu işi haber almış olan, bir biçimde buradan haberi olan insider trading dediğimiz, yani piyasada ne olduğuna, bu manipülasyonlara ilişkin bilgisi olan ve bu anlamlarda fona giren büyük paralar kazanan insanlar var. Bir de bunun dışında bu konudan hiç haberi olmamış olan, aslında elinde biraz parası olan, o parasını enflasyona karşı korumak isteyen, örneğin emekli olmuş olan, bir araba alacak ama'5-6 ay değerlensin, ondan sonra alayım' diyen insanlar ya da çocuğu eğer okula gidiyorsa, özel okula daha 'henüz taksidi yatırmadım, orada biraz fonda değer kazansın' diyen insanlar var. Sonuçta böyle bir mağduriyetin oluşması çok ciddi bir olay.

Bu münferit bir olay değil, son derece sistemli bir biçimde yapılmış bir soygun. ve bundan sonra da ben şunu merak ediyorum: Sermaye piyasasında, fon piyasasında, finans piyasasında insanlar nasıl güvenecek de gidecekler bu piyasaya? Nasıl burada birtakım yatırımları yapacaklar? Yani bu aslında baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti açısından baktığımız zaman gelinen noktanın son derece olumsuz olduğunu gösteriyor.

Sonuçta ihtiyacımız olan, bu ülkenin kaynaklarını doğru kullanmak. Doğru kullanmaktan kastım, ülkenin kaynaklarının ki bu kaynaklar bizim vergilerimiz, hiçbir usulsüzlüğe, yolsuzluğa, hırsızlığa mahal verilmeden kullanılması. İkincisi de kaynakların yerinde kullanılması. Bununla da kastımız, ülkenin kaynaklarına yapılması gereken öncelikli yatırımların yapılması. Şu anda fizibil olmayan, 15 sene, 20 sene sonra fizibil olacak, karlı olacak yatırımları bugünden yapmak değil; kamu-özel iş birliği modellerinde olduğu gibi ülkenin ihtiyacı olan yatırımları yapmak, istihdam sağlamak, teknolojide, özellikle yüksek teknolojiye doğru bir geçişi sağlayabilmek, sanayi sektörünü yeniden var etmek, stratejik bir sektör olan tarım sektörü, tarım ve gıda sektörünü yeniden ayağa kaldırmak... Bütün bunların hepsi yapılması gereken konular. Bu fon soygununu takip etmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Konuyla ilgili sorularımızı soruyoruz, bunları da kamuoyuyla tekrar paylaşacağız, bunlara cevap istiyoruz."