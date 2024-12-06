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CHP'li Vekiller Cezaevinde Tutukluları Ziyaret Etti

CHP\'li Vekiller Cezaevinde Tutukluları Ziyaret Etti

CHP milletvekilleri, Esenyurt eski başkanı ve Gezi davası tutuklularını cezaevinde ziyaret etti.

06.12.2024 17:20
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CHP'li bazı milletvekilleri, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozaaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'la birlikte yaptığı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden kızı Vera'nın babasından çok hüzünlü bir şekilde ayrıldığını öğrendiklerini belirten Akdoğan, "Bu gerçekten bizim içimizi parçaladı. Vera için de en az tutsaklar kadar üzgünüz. Can Atalay tıpkı bizler gibi milletvekili. Can Atalay da Hatay halkının oylarıyla seçildi. Can Atalay'ın bugün cezaevinde değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması için kararlar var. Yargı kararları var. Ama maalesef Can arkadaşımız da burada cezaevinde." diye konuştu.

Ahmet Özer'in Esenyurt'un iradesiyle seçilen bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu:

"Birçok projeyi başlamıştı. İktidar partisi ihtiyaç duyduğunda Ahmet hocanın birikimlerinden deneyimlerinden yararlanıyordu. Esenyurt halkı da Ahmet hocanın hizmetlerinden istifade ederken maalesef kendisi bir gece yarısı operasyonuyla yatağından apar topar kaldırılarak götürüldü. O da bir hukuksuzluğa karşı mücadele ediyor burada. Osman Kavala'ya karşı olan bitmek, tükenmek bilmeyen öfkeyi, kini, kimsenin bugüne kadar anladığı yok maalesef. Selçuk Kozağaçlı da hukukçu bir dostumuz. Ama hukuksuzluğun en büyük muhataplarından bir tanesi de maalesef Selçuk Kozağaçlı oluyor."

Akdoğan, CHP'li heyetle dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da cezaevlerine ziyaretleri sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Tayfun Kahraman, İnsan Hakları, Osman Kavala, Ahmet Özer, istanbul, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Selçuk, Hukuk, Son Dakika

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