CHP Lideri Özgür Özel, İzmir'de Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı'nı Ziyaret Etti

(İZMİR) – "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için İzmir'e giden CHP Lideri Özgür Özel, miting öncesinde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti, ardından da Bostanlı İskelesinden "Atatürk 1881" isimli vapurla mitingin yapılacağın Gündoğdu Meydanı'na hareket etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İzmir'e gitti.

CHP Lideri Özel, eşi Didem Özel'le birlikte miting öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti. Özel, Zübeyde Hanım'ın kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

CHP Lideri Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarının ziyaretinin ardından Bostanlı İskelesinden "Atatürk 1881" isimli vapurla mitingin yapılacağın Gündoğdu Meydanı'na hareket etti.