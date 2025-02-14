CHP Lideri Özgür Özel, Manisa'da Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Manisa'da Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gerçekleştirilen Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası konserine katılarak müziğin ve sanatın önemine vurgu yaptı. Festival, klasik eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir gece sundu.

14.02.2025 22:33  Güncelleme: 23:08
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen taşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası konserine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz. Manisa'mızın çok özlediği ve çok hak ettiği böyle bir senfoni orkestrası konserinde genç arkadaşlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası konserine eşi Didem Özel'le birlikte katıldı.

Şehzadeler ilçesinde Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Şef Utku Barış Andaç yönetimindeki Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası klasik müziğin seçkin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Etkinlikte orkestra tarafından Sarabande Vivaldı - Largo, ?In The Hall Of The, Telli Turna, Ah Bir Ataş Ver, Gülnihal, Sen Misin İlacım, İzmir Marşı gibi eserler seslendirildi.

Özel: "Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz"

Konserin sonunda Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nı çok yakından takip ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Onursal Adıgüzel genç başkanımızdan Manisa'da böyle bir konseri istemiştik. Sağolsun şefimiz kırmadı. İstanbul'dan buraya kalktılar geldiler. Bu güzel gecede bizlerle birlikte oldular. Biz bu sahnede büyüdük, siyasete bu sahnede başladık, ilerledik. 2004 yılında yüzde 6 oy aldığımız Manisa'da 2024 yılında buralarda yüzde 60 oyla Ferdi(Zeyrek) başkanı seçtik. Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz. Manisa'mızın çok özlediği ve çok hak ettiği böyle bir senfoni orkestrası konserinde genç arkadaşlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Buna katkı sağlayan iki genç başkana, hem Onursal hem Ferdi başkana hem de değerli orkestraya beni kırmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Ama orkestranın şefinden önce Manisa'nın şefinden bir şey istememiz lazım. Görülüyor ki böyle böyle bir orkestrasıyı ağırlamak için bize ne bu salon, ne bu sahne yetmiyor. Bu eksiği lütfen giderelim" dedi.

Zeyrek: "Bizleri hiç yalnız bırakmadınız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de CHP Lideri Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e etkinliğe katılımları için teşekkür ederek "Sizler bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Evet, Manisa'mızın böyle bir salona ihtiyacı var. En yakın zamanda inşallah yapmak da bizlere nasip olacak. Ben bu güzel günde kulaklarımızın pasını silen Manisa'mıza böyle değerler katan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Manisa'da Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı - Son Dakika

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