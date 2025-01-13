CHP Manisa İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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CHP Manisa İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP Manisa İl Başkanı\'ndan Rıza Akpolat\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının hukuksuz bir siyasi müdahale olduğunu belirtti ve itibar suikastı operasyonuna karşı çıktıklarını ifade etti.

13.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:18
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(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Belediye Başkanlarımıza yönelik itibar suikastı operasyonu yürütülüyor. Bu hukuksuz gözaltı kararını kabul etmiyoruz" dedi.

İstanbul'da başlatılan 'ihale yolsuzluğu soruşturması' kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 39 kişi gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yaptığı açıklamayla gözaltı kararına ve Akpolat'ın gözaltına alınma şekline tepki gösterdi. Özalper açıklamasında, "Beşiktaş Belediye Başkanımız sayın Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu hukuksuz gözaltı kararı, tamamen siyasi bir müdahale olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'nin en büyük demokrasi krizlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, halkın iradesini hiçe saymak, demokratik hakları zedelemek, adaletin ve hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman ve her koşulda demokrasiden, hukuktan ve adaletten yana olduk. Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması süreciyle ilgili olarak, tüm hukuki yolları takip edeceğimizi ve akılcı, adil bir sonucun çıkarılması için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

"Apar topar gözaltı kararı hukuksuzdur"

Başkan Özalper, "Belediye Başkanımızın apar topar gözaltına alınması tamamıyla hukuksuz bir karardır, siyasi bir saldırıdır. Sandıkta yenemediğiniz belediye başkanlarımıza kurduğunuz komplo amacına ulaşamayacaktır. Halkın iradesine saygı göstermek, adaletin tecelli etmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rıza Akpolat'ın kısa süre içinde serbest kalacağına ve görevine devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu süreçte tüm CHP'lilere, demokrasi ve adalet yanlısı tüm yurttaşlarımıza çağrımızdır: Bu tür hukuksuz uygulamalara karşı birlikte durmalı, halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramayacağına inancımızı yinelemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Manisa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Manisa İl Başkanı'ndan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

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