CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Güçlü ve demokratik bir tüzük ortaya çıksın

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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Umuyorum partimizin her kesiminin memnuniyetini kazanacak aynı zamanda da bizi ikinci yüzyılda iktidara taşıyacak güçlü ve demokratik bir tüzük ortaya çıksın" diye konuştu.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı devam ediyor. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Üyelik şekli, üyelerin görevleri, seçimlerde aday belirleme yöntemleri gibi konularda önemli değişikliklerin olacağını belirten Seçer, "Bu yöntemlerin daha demokratik, daha çağdaş, daha evrensel kurallara dönüşmesi açısından önemli bir çalışma. Umuyorum partimizin her kesiminin memnuniyetini kazanacak aynı zamanda da bizi ikinci yüzyılda iktidara taşıyacak güçlü ve demokratik bir tüzük ortaya çıksın" dedi.

Yarın itibarıyla yeni parti programı çalışmalarının başlayacağını kaydeden Seçer şunları söyledi:

"İktidar olma iddiası ortaya koyan bir partisiniz. Türkiye'nin temel sorunları karşısında nasıl bir tavır ortaya koyacağınız, yol haritanızın ne olacağını belirleyecek bir program çalışması. Türkiye gerçekleri ve dünya gerçekleri ile örtüşen bir program çalışmasının yapılmasını arzu ediyoruz.

"Yurttaşların umutlarını yitirdiği bir dönemde ilk parti seçildik ve tekrar bir umut yeşermesi oldu"

Bu bizim kendi iç gündemimiz. Hemen bu çalışmaları bitirip Türkiye gündemine dönmek gerekiyor. Türkiye gündeminde de birinci sırada yoksulluk ve ekonomi var. Bir belediye başkanı olarak toplumda, sokakta gördüğüm Türkiye'de yoksulluk. Türkiye'de hayat pahalılığı çok büyük bir sorun boyutuna geldi. Yaklaşık iki buçuk milyon nüfusu ve Türkiye'nin izdüşümü olan Mersin gibi bir şehrin yöneticisi olarak her kesimin sorunu olduğunu düşünüyorum. Sadece yoksulun değil; orta gelirlinin, iş insanlarının, esnafın, çiftçinin de sabit gelirlinin de şikayetçi olduğu bir ortam var. Türkiye'de yurttaşların umutlarını yitirdiği bir dönemde ilk parti seçildik ve tekrar bir umut yeşermesi oldu. Bu da bizim sorumluluklarımızı çok daha fazla artırdı.

Burada belediyelerle ilgili bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Belediyelerin başarıları ve belediye başkanlarının tutumu özellikle de ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde sosyal politikalar konusunda ortaya koyacağı başarılı uygulamaların genel seçimlerde CHP'nin iktidara giden yolu açacağını düşünüyorum. Her şey yerel yöneticilerin elinde."

"Yargı faciası"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile açılan dava hakkında da konuşan Seçer, "Eğer yasalar karşısında suç işlediysek bunun cezasını çekmek zorundayız ama burada gerçekten trajikomik bir durum yaşanıyor. Bir yargı faciası. Böyle bir kararın onanması durumunda istinafta, Türkiye'nin hukuk tarihine, yargı tarihine kara bir sayfa olarak geçecektir. Umut ediyorum bunlar dedikodudan ibaret olur. Meşhur 'ahmak' davasının istinaftan döneceğini umut ediyorum. Türkiye'de hukuk devleti anlayışının kazanmasını umut ediyorum" değerlendirmesini yaptı.