CHP Milletvekili Ayhan Barut, Ayçiçeği İthalatına Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Resmi Gazete'de yayımlanan "Ayçiceği ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararına" tepki gösterdi. Barut, "Yanlışa son verin, aldığınız kararı revize edin" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ayçiceği ithalatına ilişkin çıkarılan kararnameye, "Çiftçilerimiz ve ayçiçeği üreticilerimiz için adeta bir ölüm fermanıdır" diyerek, tepki gösterdi.

Ayhan Barut, yaptığı açıklamada, "5 Ağustos tarihinde bir gece yarısı yeni bir kararname yayınlandı. Bu kararname çiftçilerimiz ve ayçiçeği üreticilerimiz için adeta bir ölüm fermanıdır. Bu kararnamenin içerisinde ayçiçeğinin ithalatına ve gümrük vergisine dayalı bazı ifadeler içermekte." dedi.

"Yerli üreticilerimizi vurulan büyük bir darbedir"

Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinde gümrük vergisi yüzde 27'den 8'e ve yine ham yağ ithalatında uygulanan gümrük vergisi de yüzde 38 'den yüzde 20'ye düşürüldü. Bu takvimin de 1 Temmuz ile 30 Kasım arasında uygulanacağı belirtiliyor. Bu yerli üreticilerimize vurulan büyük bir darbedir. Allah'tan korkun, kuldan utanın bu çiftçiyle derdiniz, alıp veremediğiniz, çiftçilerimize gareziniz nedir?

Bu tarihte gümrük vergisini düşürdüğünüz için iç piyasadaki yani kendi yerli üreticilerimizin ürünleri sıkıntıya girecek. Ayçiçeğinde, yağda tüm tarım ürünlerinde uygulamış olduğunuz bu akıl almaz hatalı işlerden vazgeçin. Kendi çiftçinizi, üreticinizi düşünün, aksi takdirde önümüzdeki yıllarda zaten bu günlerde çok büyük bir sıkıntı çeken üreticilerimiz tarım yapamaz hale gelecekler. Almış olduğunuz bu yanlış kararı revize edin."