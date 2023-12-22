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Finike'ye 350 Milyon TL'lik AFAD Otel Projesi: Finike'den Elinizi Çekin! - Son Dakika
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Finike'ye 350 Milyon TL'lik AFAD Otel Projesi: Finike'den Elinizi Çekin!

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Finike ilçesinde AFAD için yapılan 350 milyon TL'lik otel projesini eleştirdi. Arı, depremzede vatandaşların barınma sorununun çözülmediğini belirterek, Finike'nin değerlerinin yok edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Finike\'ye 350 Milyon TL\'lik AFAD Otel Projesi: Finike\'den Elinizi Çekin!
22.12.2023 - 19:49,
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CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bir deprem yaşadık, depremde ciddi bir maliyet var. Daha vatandaşımızın barınacağı evi yapamamışsınız ama ne yapmaya çalışıyorsunuz ben size söyleyeyim: Denize sıfır bir alanı var Finike'nin, işte, o bahsettiğim yerin hemen önünde denize uzanan noktaya AFAD için 350 milyon TL'lik bir otel projesi yapıyorsunuz. Depremzede sokakta ama siz 100 odalı, hamamı olan, saunası olan, fitness salonu olan, spor tesisi olan AFAD oteli yapıyorsunuz. Birleştirdiğinizde burası tatil köyü amacı taşıyacak. Finike'nin, Antalya'nın değerlerini yok etmeye, gasbetmeye çalışmayın, Finike'den elinizi çekin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, şunları kaydetti:

"9 TRİLYON 404 MİLYARLIK BİR GELİR BÜTÇESİNİN İSE HEMEN HEMEN TAMAMI VERGİDEN OLUŞMAKTA"

"2024 yılı bütçe gideri 11 trilyon 89 milyar, gelir ise 9 trilyon 404 milyar yani 2024 yılı bütçesine başlarken, daha başlangıçta bütçe açığıyla başlıyorsunuz. 9 trilyon 404 milyarlık bir gelir bütçesinin ise hemen hemen tamamı vergiden oluşmakta. Bu vergi ise çoğunlukta da dolaylı vergi sistemiyle toplanan yani bizim gariban vatandaşın, emekçinin, çalışanın, işçinin, işsizin yaptığı harcamalarla, ödediği vergilerle oluşan gelir. Yani kısacası, geçen yıl bu bütçeyi düzenlerken, 2023 yılı bütçesini düzenlerken ve sonrasında ek bütçe yapmak zorunda kaldığınız bütçeyle beraber 4 trilyon 929 milyarlık bir 2023 yılı bütçesi vardı. Sonuçta, bugünkü gelen rakam neredeyse 2 katına yaklaşıyor. Bu ne demek? Bu, bizim vatandaşımızın omuzlarına yük demek; bu, çalışanımızın vergi ödemesi demek, emeklimizden kesinti yapılması demek, dolayısıyla da yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaşması demek.

"KAYALARIN, BETONLARIN, TAŞLARIN ARASINDA HANGİ ATA BİNECEKSİNİZ, BEN SİZE SORUYORUM. OKÇULUK SPORU YAPILACAKMIŞ"

Antalya, tarımıyla, turizmiyle, gelişen ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten genel bütçeye çok önemli katkılarda bulunan, genel bütçeye büyük vergiler ödeyen bir şehir ama Antalya'ya yapılmak istenen yatırımlar, örneğin, Alanya-Antalya çevre yolu yıllardır bekleniyor; işte 'Yıllardır seçimlerde malzeme yaptınız, meze yaptınız' dedik. Şimdi, bu yolun göstermelik -işte seçim geldi- ihalesi yapıldı ama Antalya'ya ayıracağınız 76 milyar liranız yok. Benim vatandaşıma kamu-özel iş birliğiyle bir çevre yolu yapılması ihale edildi; eğer bu yol yapılırsa geçen de bunun parasını verecek, geçmeyen de vermek zorunda kalacak. Buradan soruyorum: Antalya'ya harcayacağınız 76 milyarınız yok mu? Niye kamu-özel iş birliğiyle bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz? Antalya genel bütçeye bu kadar vergi gönderen bir şehir. Evet, bu yol ihtiyaç ama toplam maliyeti 76 milyar; gerçek, reel maliyetinin ne olduğunu sorduk, bakalım cevabı gelirse bu gerçeği öğreneceğiz. İşte, bu iktidarın Antalya'ya bakış açısı bu. Bu kadar bir parayı ayıramadı ve kamu-özel iş birliğiyle bu yolu yapıyor ama iktidarın Antalya'ya bir başka bakış açısı daha var. 'O da ne?' derseniz, bakın, bizim Antalya'da en güzel ilçelerimizden bir tanesi Finike ilçesi. Bu iktidar Finike'yi inanın yemek için uğraşıyor. Nasıl mı? Bakın, denize sıfır, hemen denizin dibinde, liman kenti olarak geçen Finike'de tepede bir yer var. Toplam 90 bin metrekarelik bu yeri önce 'kültürel sporlar, geleneksel sporlar' adı altında… Bakın, buradan size söylüyorum: 1 metrekare dahi düz alan yok, burada atçılık sporu yapacaksınız. Ya, kayaların, betonların, taşların arasında hangi ata bineceksiniz, ben size soruyorum. Okçuluk sporu yapılacakmış.

"AFAD İÇİN 350 MİLYON TL'LİK BİR OTEL PROJESİ YAPIYORSUNUZ"

Şimdi, bakın, buradaki amaç ne? Şimdi, yeni bir proje ortaya çıkınca amacın ne olduğunu daha iyi gördük. Bir deprem yaşadık, depremde ciddi bir maliyet var. Daha vatandaşımızın barınacağı evi yapamamışsınız ama ne yapmaya çalışıyorsunuz ben size söyleyeyim: Bu alana, denize sıfır bir alanı var Finike'nin, işte, o bahsettiğim yerin hemen önünde denize uzanan noktaya AFAD için 350 milyon TL'lik bir otel projesi yapıyorsunuz. Sayın iktidar temsilcileri, AFAD için 'eğitim tesisi' adı altında atçılık ve okçuluğu da birleştirdiğinizde, işte, Finike'nin değerlerini resmen gasbedeceğiniz bir proje yapmak üzeresiniz.

"FİNİKE'DEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Depremzede sokakta ama siz 100 odalı, hamamı olan, saunası olan, fitness salonu olan, spor tesisi olan AFAD oteli yapıyorsunuz. Birleştirdiğinizde burası tatil köyü amacı taşıyacak. Ben size söylüyorum: Finike'nin, Antalya'nın değerlerini yok etmeye, gasbetmeye çalışmayın, Finike'den elinizi çekin diyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Finike'ye 350 Milyon TL'lik AFAD Otel Projesi: Finike'den Elinizi Çekin! - Son Dakika


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