CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ankara'da Geçim Zorluğunu Dinledi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ankara'da Geçim Zorluğunu Dinledi

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ankara'daki esnaf ziyaretlerinde vatandaşların geçim sıkıntısını dile getirdi. Emekliler ve dar gelirli vatandaşlar, hayat pahalılığından ve düşük maaşlardan şikayetçiydi. Akay, devletin yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

20.11.2024 09:36  Güncelleme: 09:46
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(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Ankara'da yaptığı esnaf ziyareti sırasında emekli bir vatandaş, "İşçinin, emekçinin, emeklinin, asgari ücretlinin düşmanı olan bir Cumhurbaşkanı var. Sandıkta vermiş olduğumuz oylara ne oluyor? Adam kayyum atıyor, kazanamadığı belediyeleri zorla alıyor" diyerek dert yandı.

Partisinin Altındağ ilçe yöneticileri ve parti örgütüyle birlikte Ulus'ta hal ve esnaf ziyaretleri yapan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, hayat pahalılığından ve geçim zorluğundan dert yanan vatandaşları dinledi.

Akay'a dert yanan bir vatandaş, "Geçinemiyoruz, açlık sınırının altında yaşıyoruz. Oğlum ODTÜ'den mezun, masterli. 60 puan alan BOTAŞ'a girdi, benim oğlum giremedi. Kanada'ya gitti. Hepsi benim büyüğüm, babam yaşında adamlar. Ben bile iki iş yapıyorum" dedi.

Başka bir vatandaş ise "İşçinin, emekçinin, emeklinin, asgari ücretlinin düşmanı olan bir Cumhurbaşkanı var. Sandıkta vermiş olduğumuz oylara ne oluyor? Adam kayyum atıyor, kazanamadığı belediyeleri zorla alıyor" diye konuştu.

"Devlet bizim için var ama görmüyormüyoruz o devleti"

Geçinemediğini dile getiren bir vatandaş, "Lütfen bize yardım edin, daha çok çalışın, artık ağlamak istemiyorum. Ben sadece bize yükledikleri vergiyi o kadar maaşımıza ekleseler yine yeter diyorum, yetmiyor da, o kadarını verseler yine yeter. Biz devletten daha zengin değiliz. Devlet niye var? Bizim için var devlet. Görmüyoruz o devleti" ifadelerini kullandı.

"İkinci bir işte çalışıyorum oda yetmiyor, üçüncü işi yapıyorum"

Başka bir emekli vatandaş, "Bir çay 25 lira, her şey nasıl yolunda olacak? Yolunda diye bir şey yok. SGK'dan emekliyim, 12 bin 500 lira maaş alıyorum yetmiyor. İkinci bir işte çalışıyorum o da yetmiyor, üçüncü işi yapıyorum" dedi.

"Mansur Başkan yardım etmese bizim dolaplarımız kıyma görmez, tavuk görmez"

Geçinemediğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sosyal yardımlarla ayakta durduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Eğer 2 bin 500 lira da Mansur Başkan yardım etmese bizim dolaplarımız kıyma görmez, tavuk görmez. Buradaki herkese soruyorum: Maaşın yattığı gün kasaba varıp 1 kg kıyma, 1 kg kuşbaşı alabiliyor musun? Çünkü kendimden biliyorum. Eşimle benim, ev kendimin olduğu halde ben alamıyorum eğer Mansur Başkan vermese. Ondan önce zaten alamıyorduk."

"Esnafımız, çiftçimiz, memurumuz, dar gelirlimiz geçinemiyor"

Akay ise yaptığı ziyaretleri şöyle değerlendirdi:

"Ankara'nın kalbinin attığı tarihi Ulus Hali'ndeyiz. Burada Ankara'nın muhtelif bölgelerinden vatandaşlarımız geliyor. Bölgeyi karış karış gezdik, emeklinin, çiftçinin, esnafın şikayeti geçinememek. Emekli diyor ki: ben emekli oldum, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira geçinemiyorum, geçinmem mümkün değil. İkinci bir işte çalışıyorum, ikinci işte çalıştığım maaşla da geçinemiyorum diyor. Esnafımız diyor ki: emekli, işçi, dar gelirli geliyor, bakıyor meyve sebze fiyatlarına, almak istiyor; kaç lira diye soruyor ve buradan filesini dolduramadan ayrılmak zorunda kalıyor. Dar gelirliye, emekliye, çiftçiye, esnafa daha fazla bütçe ayrılsın diye mücadele ediyoruz ama maalesef kaynaklarımız savurganca kullanılmaya, sermayeye aktarılmaya devam ediliyor. Vergi yükü dar gelirlinin üzerine binmeye devam ediyor. Esnafımız, çiftçimiz, memurumuz, dar gelirlimiz geçinemiyor."

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ankara\'da Geçim Zorluğunu Dinledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ankara'da Geçim Zorluğunu Dinledi - Son Dakika

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