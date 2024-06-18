CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Latmos'ta yaşanan doğa ve tarih katliamını gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Latmos'ta yaşanan doğa ve tarih katliamını gündeme getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Beşparmak Dağları'nda yaşanan doğa ve tarih katliamını eleştirerek dört bakanın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

18.06.2024 10:43
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, antik dönemde Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağları'nda doğa ve tarih katliamı yaşandığını ifade ederek dört bakanın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İlgezdi, "1989'dan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece sit alanı ilan edilmiş olan Latmos kaçak madencilik faaliyetleri yüzünden yok oluyor. Doğa ve tarih harikası, üstün kaliteli tarım ürünleri ve turizm cenneti bir alan kilosu 48 -53 kuruşa satılan mineraller için yok ediliyor" dedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Anadolu'da Aydın ve Muğla illeri arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın sit alanı ilan edildiği halde kaçak taş ocaklarıyla talan edilmekten kurtulamadığını ifade etti.

Latmos'un, 500 milyon yıl önce doğa koşullarının etkisiyle gnays kayalarının erozyona uğrayarak dünyanın başka yerinde görülmeyen ilgi çekici kayalık bir yapıya dönüşmesiyle oluştuğunu anlatan İlgezdi, "Sit alanı olarak yeterince korunamayan alan kaçak taş ocakları eliyle kilosu 48 kuruş olan kuvarsit ve kilosu 53 kuruş olan feldspat minerallerine kurban ediliyor. Bölge o kadar harika bir alan ki çok nitelikli zeytin, bal, çam fıstığı gibi tarım ürünleri, endemik ve türü tehlikede olan bitki ve hayvan türleri, turizm zenginlikleri ile 50 kuruşa feda ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Sit alanı ilan edilmesi işe yaramadı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, "Bölgede 1984 yılında başlayan madencilik faaliyetlerinin son bulması için sit alanı ilan edilmesi işe yaramadı çünkü gerekli denetimler yapılmıyor. Bölgenin özel koruma alanı ve milli park ilan edilmesi gerekiyor. Latmos'un korunması için dört bakanlığa; kendi sorumluluklarına giren, yapılması gerekip, yapılmayan faaliyetleri sordum. Bu alanın korunması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız" dedi.

"Bölgede devam eden kaç ÇED süreci var?"

İlgezdi'nin ilgili bakanlıklara "Bölgeye gelen yıllık turist sayısı nedir? Turizm geliri ne kadardır? Bölgenin tanıtımı için Bakanlık bir çalışma yürütmekte midir? Beşparmak bölgesinde kaç taş ocağı için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmıştır? Bölgede devam eden kaç ÇED süreci vardır? Bölgede kaç adet maden şirketi, kaç adet ocak işletmektedir? Bunların denetimi nasıl yapılmaktadır? Bölgede hangi türlerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Latmos'ta yaşanan doğa ve tarih katliamını gündeme getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Latmos'ta yaşanan doğa ve tarih katliamını gündeme getirdi - Son Dakika
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