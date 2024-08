CHP Milletvekili Gürer: TMO mısır alım fiyatını açıklamalı

Güncel

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısır alım fiyatını en az 11 TL olarak açıklaması gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde mısır üreticileriyle bir araya geldi.

Gürer, Çukurova'da mısır hasadının başladığını, Niğde'de ise hasadın yaklaştığını, ancak TMO'nun henüz alım fiyatını açıklamadığını belirtti. Artan girdi maliyetleri dikkate alınarak, mısır alım fiyatının en az 10 TL olarak belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Gürer, aksi takdirde bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da mısır üretiminde düşüş yaşanacağını vurguladı. Mısır ithalatındaki artışa değinen Gürer, üretimdeki düşüşün ithalatı daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Gürer, "Ülkemizde danelik ve yemlik mısır yetiştiriliyor; ancak mısırda da Türkiye ithalatçı durumunda. Son 2 yılda 4 milyon ton mısır ithal edildi. Geçen yıl mısıra yüzde 5'lik bir fiyat artışı yapıldı ve çiftçiden 6 bin liradan mısır alındı. Bu yıl ise çiftçinin danelik mısırda beklentisi, en az 10 lira alım fiyatı uygulanması ve 1 lira da destek verilmesi, yani mısırlarının 11 liradan alınması yönünde" dedi.

Gürer, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle bu yıl da mısırdan para kazanamazlarsa, gelecek yıl yemlik mısır ekmeyi bırakacaklarını ifade ettiklerine dikkat çekti. TÜİK Bitkisel Üretim Mayıs ayı tahmininde mısır üretiminin yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 8,5 milyon ton olacağı öngörüldüğünü, bir önceki yıl mısıra verilen düşük alım fiyatın üretimi etkilediğini belirtti.

Gürer: "Devlet düşük alım fiyatı uygulayarak sanki 'Sen ekme' diyor"

Gürer, "Silajlık olarak ekilen mısır hayvan yemi olarak kullanılıyor, ancak yemlik mısırdan un elde ediliyor, yağ elde ediliyor, doğrudan pişirilerek yada haşlanarak tüketiliyor. Türkiye'nin bu alanda da açığı var. Yani üreticimiz üretmek istiyor, ancak devlet düşük alım fiyatı uygulayarak sanki 'Sen ekme' diyor. Bu yıl mısırda beklenti, yine en az destekle beraber 11 liralık bir fiyat. Bu gerçekleşmezse ekim zorlaşacak" diye konuştu.

Çiftçi Kahraman: "Üretici, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerinin geçen seneye göre yüzde 50'den fazla arttı"

Sorunlarını anlatan mısır üreticilerinden Recep Kahraman, mısır ekiminin giderek azaldığını söyledi. Kahraman, "Mısır ekenlerin sayısının azaldığı doğrudur. Bu yıl eken kazanmazsa bu seneden sonra ekmeyi niye düşünsün. Her yıl ürün deseni deneye deneye çiftçiliği bitireceğiz. Hangisinden para kazanırsa ona yönelecek. Bu yıl ise her üründe dert var. Üretici, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerinin geçen seneye göre yüzde 50'den fazla arttı. Bir traktörün tarlaya girmesi, bir depo mazotla sabahtan akşama kadar 50-60 dönüm yer işler. Bunun maliyeti de mazota tekabül ettiği için çiftçi bunu karşılayamıyor ve şu anda çok mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

Bir diğer mısır üreticisi Emin Baştürk de, "Şu anda mısırın maliyeti 10 lirayı buluyor. Alım fiyatının en az 11 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işçilik, gübre, su, mazot, elektrik giderleri de arttı" diye konuştu.

Gürer: "Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi de mısır alım fiyatını açıklasın"

Ömer Fethi Gürer de mısırın pazarlarda geçen yılki fiyattan satıldığını ve tüketimin azaldığını söyledi. "Vatandaşın alım gücü düşünce, mısır gibi ürünleri daha az tüketiyor" diyen Gürer, mısırın sanayide kullanıldığına, un ve yağ elde edildiğine işaret etti. Gürer, "Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi de mısır alım fiyatını açıklasın. Şu an ortada mısırın alım fiyatı yok; hasat başlamış, çiftçi yalnızca tüccara mahkum durumda. Bu nedenle, kamu devreye girmeli ve Toprak Mahsulleri Ofisi mısır için alım fiyatını bir an önce açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.