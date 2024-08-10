CHP Milletvekili Kara, Kurtlusoğuksu'daki Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kara, Kurtlusoğuksu'daki Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Tepki Gösterdi

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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kurtlusoğuksu'daki zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Kara, zeytinlerin gasp edilmemesi gerektiğini belirterek, sorunun takipçisi olacaklarını söyledi.

10.08.2024 17:49
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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kurtlusoğuksu'daki zeytin ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Kara, "Bu zeytine şimdi karışmayın. İnsanlarla gelin konuşun. Ağaçları saydınız mı? Tescillediniz mi? Gelip bilgi verdiniz mi? Paralarını ödediniz mi? Saydınız mı? Dolayısıyla bunları yapmadan yurttaşların zeytinlerini gasp etmeyin diyoruz. Biz Hatay halkının milletvekilleri olarak il ilçe başkanları olarak tüm sorunlarını yerinde gelip görüyoruz, sonra konuşuyoruz. O yüzden bu Kurtlusoğuksu'daki bu meselenin de takipçisi olacağız" dedi.

Nermin Yıldırım Kara, Kurtlusoğuksu'daki zeytin ağaçlarının TOKİ inşaatı için kesilmesine tepki gösterdi. CHPli Kara, Kurtlusoğuksu'nda vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bir vatandaş ise ağaçların sökülmesine "556-600 dönüm arazi var, hepsi zeytinlik. Bu adamların bu zeytine kastı ne acaba? Zeytin olmayan yerde boş arazi var, yapmıyorlar. Bizzat gelip zeytinleri söküyorlar. Benim hakkım varsa helal olmasın. Allah yedirmesin kendilerine" diye tepki gösterdi. Diğer bir vatandaş ise "Birinci depremde kurtulduk ama şimdi kurtulamıyoruz" diye konuştu.

"Kurtlusoğuksu'daki bu meselenin de takipçisi olacağız"

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Kara,  şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki TOKİ Başkanı Levent Bey'i de ben aradım. Aynı Cebike'de İskenderun'da acil durum hastanesi yapılırken yaptığımız gibi dedik ki 'Burada hasat var, bize süre vereceksiniz' ve bu konuyu vatandaş ne olduğunu bilmeden kimisi duymuş, kimisine muhtar söylemiş, kimisi de e-devletten bakmış ki tapu yok, tapu gitmiş. 'Yok TOKİ yapılacak yok rezerv alan'.. Kimse gelip burada mahalleliye bilgi vermedi. Buradan yetkililere diyoruz ki zeytinler üstündeyken ağaçların başındayken ki bu yıl da hem Arsuz'da hem Altınözü'nde Defne'de Antakya'da her yerde zeytin çok önemli ve zeytin bu sene çok para edecek. O bakımdan bu zeytine şimdi karışmayın. İnsanlarla gelin konuşun. Ağaçları saydınız mı? Tescillediniz mi? Gelip bilgi verdiniz mi? Paralarını ödediniz mi? Saydınız mı? Dolayısıyla bunları yapmadan yurttaşların zeytinlerini gasp etmeyin diyoruz. Biz Hatay halkının milletvekilleri olarak il ilçe başkanları olarak tüm sorunlarını yerinde gelip görüyoruz, sonra konuşuyoruz. O yüzden bu Kurtlusoğuksu'daki bu meselenin de takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kara, Kurtlusoğuksu'daki Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Kara, Kurtlusoğuksu'daki Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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