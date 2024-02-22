CHP Milletvekili, Ordu Fen Lisesi\'nde Cemaat Kitaplarının Dağıtılmasını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Fen Lisesi'nde okuyan öğrencilere cemaat kitapları dağıtılmasını TBMM gündemine taşıdı. Torun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen hangi yetki kapsamında cemaat yayınlarını öğrencilere dağıtmıştır? Söz konusu dağıtım Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir? 15 Temmuz darbe girişimi ve cemaatlerin ülkemizde yarattığı tahribata karşın cemaatler STK olarak görülmeye ve faaliyetleri desteklenmeye devam edilecek midir" diye sordu.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen'in öğrencilere Işık cemaatinden olduğu bilinen Mehmet Sıddık Gümüş'ün kitaplarını dağıtmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
Torun, önergesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ordu Fen Lisesi'nde Işık cemaatine ait olduğu bilinen Mehmet Sıddık Gümüş'ün yazdığı 'İngiliz Casusun İtirafları', Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese İman Lazım' ve Konak Vakfı'nın 'Mızraklı İlmihal' adlı kitapları okul müdürü Turgay Türkmen'in sınıf başkanlarına verdiği talimat ile öğrencilere dağıtılmıştır. Okul içi mekanlarda depolanan kitapların bulunduğu kolilerin üzerinde 'Merhum İsmail Hafız ve merhume Vasfiye Şımşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir' ifadesi yer almaktadır. Ordu Fen Lisesi'nde eğitimine devam eden çocuklarımız bu tür kitapların zaman zaman okul içerisinde dağıtıldığını ifade etmektedirler.
"OKUL MÜDÜRÜ ALENEN CEMAAT PROPAGANDASI YAPIYOR"
Söz konusu şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ancak Ordu İli, Altınordu Kaymakamlığı Ordu Fen Lisesi Müdürü için soruşturma izni vermemiştir. Okul Müdürü Turgay Türkmen, Ordu Fen Lisesi'nde alenen cemaat propagandası yapmakta, müdürün sosyal medya paylaşımları incelendiğinde kendisinin militan bir profile sahip olduğu açıkça görülmektedir. Türkmen'in Altınordu Kaymakamlığı tarafından koruma altına alınmış olması olayın vahametini artırmaktadır. 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirmekle görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ivedilikle somut adımlar atılması beklenmektedir."
Torun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:
- Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen hangi yetki kapsamında cemaat yayınlarını öğrencilere dağıtmıştır? Söz konusu dağıtım Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir?
- Söz konusu kitap dağıtımı Bakanlığın bilgisi dahilinde ise cemaat kitaplarının dağıtımına nasıl ve hangi mevzuata dayanılarak izin verilmiştir? Okul müdürünün süregelen cemaat propagandasının görmezden gelinmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
- Altınordu Kaymakamlığı'nın soruşturma izni vermediği okul müdürü hakkında herhangi bir yasal süreç başlatılması düşünülmekte midir?
- 15 Temmuz darbe girişimi ve cemaatlerin ülkemizde yarattığı tahribata karşın cemaatler STK olarak görülmeye ve faaliyetleri desteklenmeye devam edilecek midir? Devletin pek çok biriminde görülen Anayasa karşıtı bu tutumun sona erdirilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?"
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