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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım politikasını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım politikasını eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uygulanan tarım politikasının çiftçileri göçe zorladığını, mülksüzleştirdiğini ve üretmeyi engellediğini belirtti. Ayrıca, çiftçilere rekabetçi bir politika dayatıldığını ve çiftçilerin ABD ve Avrupa Birliği ile rekabet etmek zorunda bırakıldığını ifade etti. Sarıbal, bütçenin faiz lobilerine ve ithalatçılara hizmet ettiğini de vurguladı.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım politikasını eleştirdi
18.12.2023 - 22:09,  Güncelleme: 22:13
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda; "Şu anda uygulanan tarım politikasının özü şudur, göç politikasıdır. Mülksüzleştirme politikasıdır. Üretme tüket politikasıdır. Üretme ithal et politikasıdır. Bu ülkenin çiftçisine dünyada hiçbir ülkenin çiftçisine olmayan bir görev yüklenilmiştir, rekabetçi bir çiftçi politikası. Bizim ülkemizde çiftçiye ne yaptırılıyor; ABD ile rekabet ettiriliyor, Avrupa Birliği ile rekabet ettiriliyor. Bunların hepsinin farkındayız, Sayın Bakan da farkında" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şunları söyledi:

"Yine bir bütçe konuşması yapıyoruz ama bu bütçenin kimin bütçesi olduğunun adını doğru koymamız gerekir. Sayın Bakan burada oturuyor ama biz biliyoruz ki bu bütçe Mehmet Şimşek ve saray bütçesidir. Dolayısıyla burada 10 bakandan fazla oldu sanıyorum ama hiçbir bakanın kendine özgü iradesi ve kendine özgü bir bütçesi olmadı, olamazdı zaten. Böyle bir şeyi beklemek de mümkün değildi. Bu bütçenin özü, kapitalizmin Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçilerini ticarete konu eden, Türkiye halkını modern köle haline getiren ve bütünüyle 86 milyon insanı müşteri haline dönüştüren bir mekanizmadır. Bu mekanizmayı bu hale getirip ve uygulayan bizatihi iktidarın tam da kendisidir.

"SAYIN BAKAN DA FARKINDA"

Şu anda uygulanan tarım politikasının özü şudur, göç politikasıdır. Mülksüzleştirme politikasıdır. Üretme tüket politikasıdır. Üretme ithal et politikasıdır. Bu ülkenin çiftçisine dünyada hiçbir ülkenin çiftçisine olmayan bir görev yüklenilmiştir, rekabetçi bir çiftçi politikası. Bizim ülkemizde çiftçi ne yaptırılıyor; ABD ile rekabet ettiriliyor, Avrupa Birliği ile rekabet ettiriliyor. Bunların hepsinin farkındayız, Sayın Bakan da farkında. Bilin sayın bakan şu anda köylerde bakkallar kapandı. Emlakçı ofisleri açıldı. Şu anda köylerde insanlar tarlalarını satıyorlar.

"KİMİNMİŞ BU BÜTÇE FAİZ LOBİLERİNİN, İTHALATÇILARIN"

Çiftçiye 850 milyar TL borcunuz var. 250 milyardan 550 milyara çıkmış bir çiftçi borcu var. Bu bütçenin en güzel yanı faizci bütçesi. Kime, tefeciye, kime lobiciye... Nasıl mı? 2023 öngördükleri 663 milyar. Faize öngördükleri 646 milyar. 2024 çiftçiye öngördükleri 91 milyar. Bir avuç tefeciye öngördükleri 1,2 trilyon. Kiminmiş bu bütçe. Faiz lobilerin, başka kimin? İthalatçıların."

Kaynak: ANKA
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