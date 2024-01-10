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CHP Milletvekili Salıcı, işsizlik rakamlarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Salıcı, işsizlik rakamlarını eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarını eleştirdi. Salıcı, insanların çalışmadığı, çalışanın birikim yapamadığı bir dönemin adının 'Türkiye Yüzyılı' olamayacağını belirtti. Ayrıca, dar bir kesimin zenginleştiği ve emeğin ucuzladığı bir dönemin de 'Türkiye Yüzyılı' adını taşıyamayacağını ifade etti.

10.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarını; "İnsanların çalışmadığı, çalışanın birikim yapamadığı bir dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı' olamaz. Dar bir kesim zenginleşirken emeğin ucuzladığı bir dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı' olamaz. Sadece Ramazan Can ve onun familyasından olanları tanıyan gençlerin iş bulabildiği bir dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı' olamaz" sözleri ile eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını eleştirdi. Salıcı, şunları söyledi:

"TÜİK bugün kendince işsizlik verilerini açıkladı. Toplam istihdam oranı yüzde 48,2 olarak ölçüldü. Yani çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızın yarısı çalışmıyor. Kadınların iş gücüne katılımının düşük kalması hepimizi yoksullaştırıyor. Üstelik her sene 1 milyon genç çalışma çağına giriyor. Demek ki hem mevcut çalışan nüfusu artırmak hem de her yıl yeni iş kanalları açmak zorundayız. İnsanların çalışmadığı, çalışanın birikim yapamadığı bir dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı' olamaz. Dar bir kesim zenginleşirken emeğin ucuzladığı bir dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı' olamaz. Sadece Ramazan Can ve onun familyasından olanları tanıyan gençlerin iş bulabildiği bir dönemin adı 'Türkiye Yüzyılı' olamaz."

CHP Milletvekili Salıcı, işsizlik rakamlarını eleştirdi
Kaynak: ANKA
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