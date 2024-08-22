CHP Milletvekili: Sarayın bir aylık harcaması 146 bin emeklinin maaşına denk geliyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Sarayın bir aylık harcaması 146 bin emeklinin maaşına denk geliyor

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emeklilerle bir araya gelerek sarayın harcamalarını eleştirdi. Şevkin, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek hükümetin emeklilerle ilgilenmediğini söyledi.

22.08.2024 16:31
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emeklilerle bir araya geldi. Şevkin, sarayın bir aylık harcamasının 146 bin emeklinin maaşına denk geldiğini belirterek, "Sarayın bir dakikalık harcaması üç emekli maaşına denk geliyor" dedi.

Hükümetin emeklilerin dertleriyle ilgilenmediğini kaydeden Şevkin, Adana Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir araya geldiği birçok emeklinin yaşına rağmen çalıştığını ya da iş aradığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Şevkin, "Bir de yetmiyor gibi, mesela bugün emekli olsa 30 bin lira maaş alacak olan vatandaşlarımızın gelecek yıl bir takım kat sayı hesaplarından dolayı maaşlarında düşüş olacağı söyleniyor. Emekliyle uğraşmayı bırakan, vatandaşın derdiyle dertlenen bir hükümete acilen ihtiyaç var" diye konuştu.

Sarayın bir aylık harcamasının 146 bin emeklinin maaşına eşdeğer olduğunu belirten Şevkin, "Sarayın 1 dakikalık harcaması 3 emekli maaşına denk geliyor" dedi.

"74 yaşındayım, inşaatlarda amelelik yapıyorum"

CHP'li Şevkin'le görüşen 74 yaşındaki Kenan Kalmış, inşaatta çalıştığını söyledi. Kalmış şunları aktardı:

"Evimiz kira. 74 yaşındayım. İnşaatlarda amelelik yapıyorum. Bu hak, adalet mi? Bu kadar emekli insan sürünüyor, sürünüyor. 32 sene olmuş emekli olalı hala inşaatlarda amelelik yapıyorum. Torunlarım Tıp Fakültesi'nde okuyor. Çalışmamın sebebi de onlara faydalı olabilmek için. Herkes aynı şekilde burada. Hiçbir emeklinin yüzünün güldüğünü göremezsiniz. Mecburen ek iş yapmak zorundayız vekilim. Bunlara dur demenin zamanı geldi. Tüm emekliler aynı şeyi düşünüyor."

"Torunuma harçlık veremiyorum, ölelim daha iyi"

Emekli maaşıyla geçinemediğini aktaran Sedat Diker şunları söyledi:

"12 bin 500 lira ile kimse geçinemiyor. Bunu herkes de biliyor. Ben iş arıyorum, geçinemiyorum. Bu maaşla kim geçiniyorsa gelsin buraya bize akıl versin. 64 yaşındayım. Annemden emdiğim süt burnumdan geliyor. 7 yaşımdan beri çalışıyorum bir dikili ağacım yok. Evim yok. Torunlarım var. İnanın 50 lira harçlık veremiyorum. Benim gibi birçok emekli vatandaş torununa 50 lira harçlık veremiyor. Bir insan torununa eğer ki harçlık veremiyorsa, yani o insan ölsün! Bizim devletimiz öldü mü bitti mi? Bu kadar mı aciz bizim devletimiz! Biz devletimize güveniyoruz ama devlet bize güvenmiyor. İktidar kendi adamlarına, kendi yandaşlarına her türlü imkan veriyor."

CHP Milletvekili: Sarayın bir aylık harcaması 146 bin emeklinin maaşına denk geliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Sarayın bir aylık harcaması 146 bin emeklinin maaşına denk geliyor - Son Dakika

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