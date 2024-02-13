CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yoksulluğu Getirdi

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Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte yaşanalara dikkat çekti. 2018 ve 2023 verilerini karşılaştırmalı olarak sunan Bülbül, "Dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı. Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Sülyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomiye olan etkisini eleştirdi. Bülbül, 2018 yılı ile 2023 yılı arasında yaşanan fiyat artışlarını ve endekslerini paylaştı.

"BEDELİNİ YURTTAŞIMIZ YOKSULLUĞUYLA ÖDEDİ"

Bülbül, "Öve öve bitiremediler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde ülke uçacak, herkes bizi kıskanacak dediler. Hatta, Tek adam kürsüye çıkarak 'Bu kardeşinize verin yetkiyi dolarla, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek şov yapmıştı. Yetki verildi, bedelini ise 85 milyon yurttaşımız kısıtlanan özgürlüğüyle, yaşadığı hak ihlalleriyle, işsizliğiyle, alım gücünde yaşadığı düşüşle ödedi. Yoksulluğuyla ödedi" dedi.

"AKP İKTİDARININ ARTIK VATANDAŞA VERECEĞİ, ANLATACAĞI HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Bülbül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni sisteme geçtiğimiz 2023 yılında 1,3 trilyon olarak gerçekleşti. 2018'de 4 lira 75 kuruş olan Dolar 30 lira 70 kuruş oldu. 2018'de 5 lira 50 kuruş olan Euro bugün 33 lira 11 kuruş oldu. 2018'de 194 lira olan gram altın 1995 lira oldu. 2018'de 6 lira 31 kuruş olan Benzin 40 lira 21 kuruş 2018'de 5 lira 73 kuruş olan Motorin 45 lira 12 kuruş oldu. 2018'de 3 lira 47 kuruş olan Otogaz 20 lira 82 kuruş oldu.

Yani, dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı. Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.

2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke arasında 34 puanla 115. sırada yer aldı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 165. sırada yer alıyor.

Yalan vaatlerle, göstermelik hamlelerle, sahte açıklamalar, montajlanmış görüntülerle her seçim öncesi halk kandırıldı. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde AKP iktidarının artık vatandaşa vereceği, anlatacağı hiçbir şey kalmadı."