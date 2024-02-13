CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yoksulluğu Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yoksulluğu Getirdi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekti. Bülbül, 2018 ve 2023 verilerini karşılaştırarak dolar, euro, altın, benzin, motorin ve otogaz gibi fiyatların büyük oranda arttığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksi, hukukun üstünlüğü endeksi ve basın özgürlüğü endeksinde düşük sıralamalarda yer aldığını vurguladı. Bülbül, AKP iktidarının yaklaşan yerel seçimlerde vatandaşa verecek ve anlatacak hiçbir şeyinin kalmadığını ifade etti.

13.02.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte yaşanalara dikkat çekti. 2018 ve 2023 verilerini karşılaştırmalı olarak sunan Bülbül, "Dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı. Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Sülyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomiye olan etkisini eleştirdi. Bülbül, 2018 yılı ile 2023 yılı arasında yaşanan fiyat artışlarını ve endekslerini paylaştı.

"BEDELİNİ YURTTAŞIMIZ YOKSULLUĞUYLA ÖDEDİ"

Bülbül, "Öve öve bitiremediler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde ülke uçacak, herkes bizi kıskanacak dediler. Hatta, Tek adam kürsüye çıkarak 'Bu kardeşinize verin yetkiyi dolarla, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek şov yapmıştı. Yetki verildi, bedelini ise 85 milyon yurttaşımız kısıtlanan özgürlüğüyle, yaşadığı hak ihlalleriyle, işsizliğiyle, alım gücünde yaşadığı düşüşle ödedi. Yoksulluğuyla ödedi" dedi.

"AKP İKTİDARININ ARTIK VATANDAŞA VERECEĞİ, ANLATACAĞI HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Bülbül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni sisteme geçtiğimiz 2023 yılında 1,3 trilyon olarak gerçekleşti. 2018'de 4 lira 75 kuruş olan Dolar 30 lira 70 kuruş oldu. 2018'de 5 lira 50 kuruş olan Euro bugün 33 lira 11 kuruş oldu. 2018'de 194 lira olan gram altın 1995 lira oldu. 2018'de 6 lira 31 kuruş olan Benzin 40 lira 21 kuruş 2018'de 5 lira 73 kuruş olan Motorin 45 lira 12 kuruş oldu. 2018'de 3 lira 47 kuruş olan Otogaz 20 lira 82 kuruş oldu.

Yani, dolar yüzde 546, euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı. Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.

2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke arasında 34 puanla 115. sırada yer aldı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 165. sırada yer alıyor.

Yalan vaatlerle, göstermelik hamlelerle, sahte açıklamalar, montajlanmış görüntülerle her seçim öncesi halk kandırıldı. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde AKP iktidarının artık vatandaşa vereceği, anlatacağı hiçbir şey kalmadı."

CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yoksulluğu Getirdi
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Süleyman Bülbül, Milletvekili, Aydın, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yoksulluğu Getirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yoksulluğu Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement