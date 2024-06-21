CHP Milletvekili Tanrıkulu, anız yangınında yaralananları ziyaret etti

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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, anız yangınında yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan 9 yaralıyı ziyaret etti. Yangının incelenmesini, sorumlularının ortaya çıkarılmasını, zarar gören köylülere gereken desteğin verilmesini isteyen Tanrıkulu, "Bu tip yangınlarla ilgili olağan şüpheliler vardır; bunlardan biri DEDAŞ'tır. Elektrik iletim hatlarının bakım, onarım yeterli bakım, onarım ve altyapı çalışması yürütülmediği için özellikle bu mevsimlerde yangınlar enerji hatlarından kaynaklanıyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'a bağlı Çınar ve Mardin'e bağlı Mazıdağı ilçeleri arasındaki 17 köye ait ekili alanda çıkan yangında yaralananları ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyaret sonrası Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde açıklama yaptı. Tanrıkulu şunları söyledi:

"Dün gece Diyarbakır Çınar'da çıkan orman yangınında yaralanan yurttaşlarımızı Dicle Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettim; hekimlerden bilgi aldım. Maalesef yaralı yurttaşlarımızın durumu iyi değil. İl Sağlık Müdürüyle de yaptığım görüşmede Diyarbakır'da toplam tedavi gören 9 yurttaşımızın olduğunu öğrendim.

Dün gece Diyarbakır Valisi'yle de görüştüm; yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bu soruşturmanın şeffaf, adil, etkin bir biçimde yapılması lazım. Bu tip yangınlarla ilgili olağan şüpheliler vardır; bunlardan biri DEDAŞ'tır. Elektrik iletim hatlarının bakım, onarım yeterli bakım, onarım ve altyapı çalışması yürütülmediği için özellikle bu mevsimlerde yangınlar enerji hatlarından kaynaklanıyor.

DEDAŞ, kamu otoriteleri tarafından sürekli korunmaktadır. Yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığına dair iddianın Cumhuriyet Başsavcılığı ve yetkili makamlar tarafından etkin, şeffaf bir şekilde soruşturulması gerekir. DEDAŞ üzerindeki yargı korumasını kaldırın. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangının yarattığı hasarın tespit edilip, gerekli desteklerin sağlanması lazım."