CHP Milletvekili Televizyonun Kaldırılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Televizyonun Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

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TBMM'de, komisyon çalışmalarını izleyebilmesi için koridora konulan televizyonun kaldırılmasına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, televizyonun kaldırıldığı yerde yaptığı açıklamada, 'Katliamı öngören yasanın çalışmaları takip edilmesin diye AKP televizyonu çalmış' dedi.

22.07.2024 19:32
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(ANKARA) - TBMM'de, komisyon çalışmalarını, komisyon dışındakilerin de izleyebilmesi için koridora konulan televizyonun kaldırılmasına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, televizyonun kaldırıldığı yerde yaptığı açıklamada, "Katliamı öngören yasanın çalışmaları takip edilmesin diye AKP televizyonu çalmış" dedi.

Sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 17 Temmuz'da başlamış, kavga ve tartışmalar nedeniyle toplantı bugüne ertelenmişti. Bugün saat 14.00'te başlayan görüşmeler öncesi, toplantının yapılacağı Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bulunduğu koridordaki televizyonun kaldırıldığı görüldü. Komisyon çalışmalarının dışardakiler tarafından da izlenebildiği televizyonun kaldırılması muhalefet milletvekillerinin tepkisine yol açtı. Komisyon toplantısı sırasında milletvekilleri televizyonun kaldırılmasına tepkilerini dile getirirken, Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, "komisyonun ilk toplantısında yaşananlar nedeniyle düzeneğin zarar gördüğü, tamir edileceği" açıklamasında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, komisyon toplantısı sürerken, televizyonun kaldırıldığı yerde açıklama yaptığı bir video paylaştı. Semra Dinçer, şunları söyledi:

"Sokakta yaşayan hayvanların ölüme mahkum edilmesini içeren kanun teklifini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda toplandık. Ancak salona giden koridorda bulunan, komisyon görevlilerinin ve vatandaşların takip ettiği televizyonun kaldırıldığına şahit olduk. Komisyon başkanı Vahit Kirişci ise 'televizyon bozuk' dedi. Hani Vizontele filminde bir replik vardı ya 'Baba aküyü çalmışlar' diye. İşte tam onun gibi bir şey yaşandı bugün bu Meclis'te. Katliamı öngören yasanın çalışmaları takip edilmesin diye AKP televizyonu çalmış. Bu kadarına da pes. Katliamı değil yaşamı savunacağız."

CHP Milletvekili Televizyonun Kaldırılmasına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Televizyonun Kaldırılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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