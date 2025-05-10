CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Oğlu Mert Bayraktutan'ın Nikahı Kuşadası'nda Kıyıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Oğlu Mert Bayraktutan'ın Nikahı Kuşadası'nda Kıyıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın oğlu Mert Bayraktutan'ın nikahını kıydı. Törene pek çok CHP milletvekili katıldı ve çiftin mutlu bir hayat sürmesini dilediler.

10.05.2025 17:38  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın oğlu Mert Bayraktutan'ın nikahını kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Günel, "Evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte veriyorum evlilik iki tarafında özveri ile sürdürmesi gereken bir kurumdur" dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın oğlu Mert Bayraktutan'nın nikah töreni, Kuşadası Pera Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Mert Bayraktutan'nın Cansu Gök ile hayatlarını birleştirdiği törende nikahı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Törene, CHP Aydın milletvekilleri tam kadro katılırken, Denizli, Uşak, İstanbul ve İzmir'den gelen milletvekilleri de salonda yerini aldı.

Nikah şahitliğini, TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile birlikte İzmir Milletvekili Mahir Polat, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli yaptı. Törene ayrıca CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ve CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de nikah şahidi olarak katıldı.

"Çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim"

Nikahı kıyan Başkan Günel, "Evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte veriyorum evlilik iki tarafında özveri ile sürdürmesi gereken bir kurumdur. Çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çifte gönderdiği kutlama mesajını da Başkan Ömer Günel okudu.

Denizli Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca ise "Çiftimize mutluluklar diliyorum. Doğacak çocuk sayısına karışmayız ama doğacak çocuklarımızın Cumhuriyete bağlı Atatürkçü bireyler olarak yetiştirilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Uğur Bayraktutan, Yerel Haberler, Milletvekili, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Magazin, Güncel, Artvin, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Oğlu Mert Bayraktutan'ın Nikahı Kuşadası'nda Kıyıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:24:26. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Oğlu Mert Bayraktutan'ın Nikahı Kuşadası'nda Kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.