CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Oğlu Mert Bayraktutan'ın Nikahı Kuşadası'nda Kıyıldı

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın oğlu Mert Bayraktutan'ın nikahını kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Günel, "Evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte veriyorum evlilik iki tarafında özveri ile sürdürmesi gereken bir kurumdur" dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın oğlu Mert Bayraktutan'nın nikah töreni, Kuşadası Pera Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Mert Bayraktutan'nın Cansu Gök ile hayatlarını birleştirdiği törende nikahı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Törene, CHP Aydın milletvekilleri tam kadro katılırken, Denizli, Uşak, İstanbul ve İzmir'den gelen milletvekilleri de salonda yerini aldı.

Nikah şahitliğini, TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile birlikte İzmir Milletvekili Mahir Polat, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli yaptı. Törene ayrıca CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ve CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin de nikah şahidi olarak katıldı.

"Çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim"

Nikahı kıyan Başkan Günel, "Evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte veriyorum evlilik iki tarafında özveri ile sürdürmesi gereken bir kurumdur. Çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çifte gönderdiği kutlama mesajını da Başkan Ömer Günel okudu.

Denizli Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca ise "Çiftimize mutluluklar diliyorum. Doğacak çocuk sayısına karışmayız ama doğacak çocuklarımızın Cumhuriyete bağlı Atatürkçü bireyler olarak yetiştirilmelerini istiyoruz" diye konuştu.