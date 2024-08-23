CHP Milletvekili Umut Akdoğan: 'Havaalanlarında Uçak Yok' - Son Dakika
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CHP Milletvekili Umut Akdoğan: 'Havaalanlarında Uçak Yok'

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, havaalanlarında yaşanan rötarlar ve yolcuların mağduriyeti hakkında açıklama yaptı. Akdoğan, uçakların yetersizliğine ve havaalanlarının kalabalık olmasına dikkat çekerek, hükümet yetkililerine seslendi.

23.08.2024 10:43
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, sarayın çok bilmişleri, sene 2024 olmuş, havaalanı yaptık diye övünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki memlekette uçak yok. Türk Hava Yolları'nın (THY) 1 buçuk milyon lira maaş alan genel müdürü, bunları bilmiyor musun? Saray eşrafı, bakanlar özel uçaklarda bir kuruş para vermeden geziyorlar ama havaalanlarını görmüyorlar. Havaalanları pazar yeri gibi kalabalık çünkü rötar var. Susuyorsun, bir su 50 lira. Acıkıyorsun, bir simit 100 lira. Ses verin ses saray ahalisi, sizin uçaklar rahat mı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, havaalanlarında yaşanan rötarlardan dolayı yolcuların yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklama yaptı. Akdoğan, şunları söyledi:

"Uçak yok uçak. Sayın Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, Sarayın çok bilmişleri uçak yok. Sene 2024 olmuş, havaalanı yaptık diye övünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki memlekette uçak yok. Uzaya gidiyorduk güya. Vatandaş Ankara'dan İzmir'e gidemiyor. Ankara'dan Antalya'ya, Van'a, Rize'ye gidemiyor. Bu hali görmüyor musunuz? Uçakta yer bulmak bir dert, seferler bir dert, değişen saatleri bir dert, rötar bir dert, bilet fiyatları bir dert, susamak dert, acıkmak dert. Kaptan pilotundan hostesine, yer hizmetlerinden trafik kontrolörlerine kadar çalışma koşulları dert. Türk Hava Yolları'nın (THY) 1,5 milyon lira maaş alan genel müdürü, bunları bilmiyor musun? Saray eşrafı, bakanlar özel uçaklarda bir kuruş para vermeden geziyorlar ama havaalanlarını görmüyorlar. Havaalanları pazar yeri gibi kalabalık çünkü rötar var. Susuyorsun, bir su 50 lira. Acıkıyorsun, bir simit 100 lira. Bunları bilmiyorsanız bir dert, bilip de hiçbir şey yapmıyorsanız, kayıtsız kalıyorsanız başka bir dert. Ses verin ses saray ahalisi, sizin uçaklar rahat mı?"

CHP Milletvekili Umut Akdoğan: \'Havaalanlarında Uçak Yok\'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Umut Akdoğan: 'Havaalanlarında Uçak Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Umut Akdoğan: 'Havaalanlarında Uçak Yok' - Son Dakika
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