CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Basınının Sorunlarının Araştırılması İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Basınının Sorunlarının Araştırılması İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu basınının yaşadığı sorunların araştırılması ve yerel basına destek verilerek kapanmaların önüne geçilmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

12.06.2024 15:16
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(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu basınının yaşadığı sorunların araştırılması ve yerel basına destek verilerek kapanmaların önüne geçilmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Kamuda tasarruf tedbirlerinin Anadolu'daki gazeteleri ekonomik olarak zora soktuğunu söyleyen Çakırözer, "İlan yayınlama rayiç bedeli 5 katına çıkarılarak gazeteler ilan alamaz hale getirildi. Bu yapılanlar gazeteler için ölüm fermanıdır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel basının sorunlarının araştırılması ve Anadolu basınına destek verilmesi için TBMM'de Araştırma Komisyon kurulmasını talep etti. Önerge üzerine konuşan AKP temsilcisi "komisyona gerek yok" derken, MHP de söz almadı.

Önergesinde Mayıs ayında yayınlanan tasarruf genelgesi ile kamu kurumlarının gazete aboneliklerinin iptal edilmesi ve ilan yasağı getirilmesinin de gazetelerin kapanmasına neden olduğunu belirten Çarıközer, bu karardan vazgeçilmesini istedi.

"Bu yapılanlar gazeteler için ölüm fermanıdır"

Tasarruf genelgesindeki gazeteler ile ilgili düzenlemenin basın kuruluşlarını derinden etkilediğine dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi:

"Mayıs ayında tasarruf genelgesi yayımlandı. Yazlık, kışlık, uçan saraylarından, geçmediğimiz köprülerden, uçmadığımız havaalanlarından tasarrufa gitmeyenler emeklinin, emekçinin, memurun sırtına tasarrufu yüklediler. Bir de ne yaptılar? Kamu kurum ve kuruluşlarına günlük gazete alımını yasakladılar. Başka ne yaptılar? SGK tarafından basın kuruluşlarına verilecek ilan sayısını azaltan düzenleme getirdiler. İlan yayınlama rayiç bedeli 5 katına çıkarılarak gazeteler ilan alamaz hale getirildi. Bu yapılanlar gazeteler için ölüm fermanıdır. Gazetelerin abone ve ilan gelirlerinin kısıtlanması düzenlemesinden derhal vazgeçin."

"Son yıllarda yüzlerce gazete kapandı"

"Anadolu basını zaten uzun zamandır can çekişmekte" diyen Çakırözer, "Önce pandemi vurdu, arkasından kağıt, kalıp, mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatlarında olağanüstü artış yaşandı. Son yıllarda yüzlerce gazete kapandı. 2019 yılında bin 100 olan gazete sayısı bu genelgeden hemen önce 842'ydi. Şimdi, bu tedbirler sonrasında bu rakam 500'lere inecek" diye konuştu.

"Yerel seçimleri de kaybedince acısını kimden çıkarıyorsunuz?"

Anadolu'da yerel televizyon kanallarının da sorunlarına çözüm isteyen Çakırözer, televizyon kanalları için de destek isteyerek, şöyle konuştu:

"Siz sadece gazetelerin ipini çekmiyorsunuz, Anadolu'nun sesi olan yerel televizyonlar da inim inim inliyor. Her ay TÜRKSAT'a 10 bin dolar uydu kirası ve aplin ücreti ödemek zorundalar. Bir yıl önce 'Aman, Erdoğan seçimleri kazansın' diye doları 11 liraya sabitlemiştiniz ama şimdi yerel seçimleri de kaybedince acısını kimden çıkarıyorsunuz? Anadolu medyasından çıkarıyorsunuz! Bir yılda bu kanalların ödeyeceği para yüzde 200 artmış durumda. Hangi televizyon kanalı ayda 300-400 bin lira ödeyecek? Onu ödese hangi parayla muhabir çalıştırıp program hazırlayacak?"

"Gazeteden, haberden tasarruf olmaz"

Çakırözer, yerel basının ekonomik olarak güçlendirilmesine ilişkin atılması gereken adımları ise şöyle anlattı:

"Gazeteden, haberden tasarruf olmaz. Şehirlerimizde bizlerin de sesi olan gazetelerimiz yok olmasın, televizyonlarımız yok olmasın diyorsak bir an önce önlem alalım. Tasarruf genelgesindeki abone ve ilan gelirlerinin kısıtlanması düzenlemesinden derhal vazgeçilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilan yayınlama zorunluluğu için belirlediği rayiç bedel makul seviyeye çekilmelidir. Televizyon kanallarının uydu bedelleri Türk lirasına çevrilmeli ve makul bedele indirilmelidir, bu bedellerin bir bölümünün yayınladıkları kamu spotlarıyla mahsuplaştırılmasına mutlaka imkan tanınmalıdır. Gelin Anadolu basını için Gazi Meclisimizde bir araştırma komisyonu kuralım, sorunlarını masaya yatırıp birlikte çözüm önerilerini geliştirelim. Gazetelerimizin, televizyonlarımızın yaşamasının önünü hep birlikte açalım."

Kaynak: ANKA

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