CHP, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili araştırma önergesi verdi - Son Dakika
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CHP, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili araştırma önergesi verdi

CHP, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümüyle ilgili araştırma önergesi verdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve CHP'li milletvekilleri, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümünün 15. yıl dönümünde olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermemesini eleştirerek, Devlet Denetleme Kurumu'nun neden devreye sokulmadığını sordu.

25.03.2024 13:47
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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve CHP'li milletvekilleri, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve beraberindeki 5 kişinin vefatının 15. yıl dönümünde olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü yetkilerle donatmış olduğu Devlet Denetleme Kurumu'na (DDK), 'kardeşim' dediği merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği bu olayla ilgili olarak yıllardır talimat vermemiş olması son derece düşündürücüdür. Neden Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı olmadı" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 19 CHP'li milletvekilinin imzasıyla BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için TBMM'ye Meclis araştırma önergesi verdi.

Karasu, önergesinin gerekçesinde kazanın meydana gelmesinin ardından aradan geçen zaman içinde bu olayın bir kaza mı yoksa suikast mi olduğuna dair şüphelerin giderilemediğini ve olayda ihmali, hatası, kusuru ve kastı bulunan görevlilerinin bir türlü tespit edilemediğini belirtti. Olayın ardından kamuoyunda hala birçok şüphenin olduğuna işaret eden Karasu, Meclis'te daha önce araştırma komisyonu kurulmasına ve komisyonun raporunda önemli tespit ve bulgular olmasına karşın sürecin kamuoyunu tatmin etmediğine dikkat çekti.

"DDK ARADAN GEÇEN 5 YILDA NEDEN DEVREYE SOKULMADI"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan raporda, ölümlerin "şüpheli" bulunduğuna dikkat çeken Karasu, 2018 yılında yapısı değiştirilen ve olağanüstü yetkilerle donatılan, soruşturma yetkisi de verilen DDK'nın aradan geçen beş yılda devreye neden sokulmadığını sordu. Karasu, "Kazanın ardından yaşananlar, ortaya konulan raporlar dikkate alındığında, olayın bir kaza mı yoksa suikast mi olduğu aradan geçen 15 yılda ortaya konulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü yetkilerle donatmış olduğu DDK'ya, 'kardeşim' dediği merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği bu olayla ilgili olarak yıllardır talimat vermemiş olması son derece düşündürücüdür. Neden Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı olmadı? Zaman yitirilmeden DDK, bu olayla ilgili denetim faaliyetine başlamalı, hazırlayacağı raporunu da kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ayrıca Meclisimizde de yeni bir araştırma komisyonu kurulmalı, merhum vatandaşlarımızın yakınlarının da talep ettiği gibi bu olayın tüm yönleri açığa çıkarılmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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