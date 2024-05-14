CHP MYK Toplantısı Samsun'da Yapılacak - Son Dakika
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CHP MYK Toplantısı Samsun'da Yapılacak

CHP MYK Toplantısı Samsun\'da Yapılacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs Pazartesi günü Samsun'da yapılacak. CHP MYK üyeleri, haftaya 19 Mayıs Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından Samsun'a hareket edecek.

14.05.2024 11:10
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HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs Pazartesi günü Samsun'da yapılacak.

CHP MYK toplantısı, dün ilk kez Ankara dışında özel gündemle Soma'da toplandı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP MYK üyeleri, haftaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da olacak. Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyeleri, Samsun'a hareket edecek. Gençlik Kolları MYK üyeleri, 19 Mayıs Pazar günü akşam Samsun'da toplanacak.

CHP MYK, 20 Mayıs Pazartesi günü Özgür Özel başkanlığında, Samsun'da toplanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Anıtkabir, Gençlik, Spor, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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