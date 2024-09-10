Köy Okullarının Kapatılması Devam Ediyor

Güncel

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşımalı eğitimin kaldırılacağının söylenmesine karşın bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Köy okullarının bir öğrenci olsa dahi açılacağı yönündeki ifadeler bu yıl da uygulamaya girmedi. ve bu yıl da bazı köylerde 5-6 öğrenci olan okullar kapatılıyor. 9 öğrencisi olan da bir öğrencisi eksik diye okulunun kapatıldığı köylerimiz var. Bu köylerimizin boşalmasına yol açan bu uygulamadan vazgeçilmeli. Köy okulları mutlak suretle yeniden açılmalı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşımalı eğitimin kaldırılacağına ilişkin önceki Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer'in, 6 Ocak 2023 tarihindeki "Önümüzdeki 3 ay içerisinde Türkiye'deki hane sayısı 10'un altında olmayan ama köy okulu kapalı olan tüm okulları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm köy okullarım açacağız" sözlerinin boşlukta kaldığına dikkat çekti. Gürer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde de köy ve kasaba okullarının kapatılması ve taşımalı eğitim sistemine ilişkin sorular yöneltti. Bakan Tekin ise Gürer'in önergesine şu yanıtı verdi:

"2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde taşımalı eğitim kapsamında ilköğretim düzeyinde 618 bin 056, ortaöğretim düzeyinde ise 394 bin 644 öğrenci taşımalı eğitim sistemine dahil edildi. İlköğretimde en fazla taşımalı eğitim yapılan iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Samsun ve Antalya olurken, ortaöğretimde ise Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Şırnak illeri ilk beş sırada yer almaktadır.

Tekin, Niğde iliyle ilgili verdiği bilgilerde de 2002 ve 2024 yılları arasında köy ve kasabalarda 31 okulun kapatıldığını ifade etti. Yanıtta, bu okulların 21'inin ortaokul, 9'unun ilkokul düzeyinde olduğu, lise düzeyinde kapatılan okul olmadığı belirtildi. Tekin'in yanıtında, "2024 yılında ise taşımalı eğitim kapsamında Niğde'de 370 ilkokul, 762 ortaokul, 548 özel eğitim ve 715 lise öğrencisi taşınarak eğitimlerine devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Yanıtta ayrıca, 2002 yılında köy ve kasabalarda 18 bin 151 öğrenci kayıtlıyken, bu sayı 2024 yılında 17 bin 200'e düştüğü, Niğde'deki okullarda 200 ücretli ve bin 151 kadrolu öğretmenin görev yaptığı belirtildi. Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında köy ve beldelerde 192 okul bulunduğu, son on yılda 9 yeni okul açıldığını bildirdi.

"Taşımalı eğitim yerine, her öğrenci olduğu yerde eğitim alma olanağına erişmeli"

Bakan Tekin'in yanıtını eleştiren Gürer, şunları söyledi:

"2024-2025 öğretim yılı başladı. 20 milyon öğrencimiz okullarına kavuştu. 1 milyon 150 bin öğretmenimiz görevlerini sürdürüyorlar. 750 bin derslikte de eğitim devam ediyor. Bu yıl da öğrencilerimize bir öğün yemek dahi verilmiyor. Bunun yanı sıra, eğitim giderlerinin geçen yıla göre yüzde 100 oranında artması, aile bütçesinde önemli sarsıntıya neden oldu. Ancak önemli olan bir husus daha var, o da taşımalı eğitim. Geçtiğimiz yıl taşımalı eğitimde taşınan 1 milyon 12 bin öğrenci, bu yıl da taşımalı eğitim alacak. İlköğretimde 618 bin, ortaöğretimde 394 bin öğrenci geçtiğimiz yıl taşımalı eğitim almıştı. Taşımalı eğitimin kaldırılacağı ifade ediliyordu. Kırsalda köy okulları kapandığı için taşımalı eğitim bir zorunluluk haline geldi. Taşımalı eğitimde özellikle saat uygulaması değişmediği takdirde, erken saatte okula gitmek zorunda olan çocuklar uykulu şekilde okula gidiyorlar. Kimileri de yolda olumsuzluklar yaşıyor. Bunun yanında okul-veli ilişkisi kopuyor çünkü köydeki anne-baba, okula gidip çocuğu ile yeterince ilgilenemiyor. Bu nedenle de kırsaldan okul olan yerlere göç devam ediyor. Taşımalı eğitim bitecek denmişti; oysa bu yıl da devam ediyor. Bu anlamda okulların kapatılmasının sona ereceği, köy okullarının bir öğrenci olsa dahi açılacağı yönündeki ifadeler bu yıl da uygulamaya girmedi. ve bu yıl da bazı köylerde 5-6 öğrenci olan okullar kapatılıyor. 9 öğrencisi olan da bir öğrencisi eksik diye okulunun kapatıldığı köylerimiz var. Bu köylerimizin boşalmasına yol açan bu uygulamadan vazgeçilmeli. Köy okulları mutlak suretle yeniden açılmalı. Taşımalı eğitim yerine, her öğrenci olduğu yerde eğitim alma olanağına erişmeli. Ayrıca mutlaka tüm öğrencilere yemek verilmesini sağlayacak uygulamaya geçilmelidir."