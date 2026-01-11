CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Denizli'yi Nasıl Yönetiyorsak Türkiye'yi de Öyle Yöneteceğiz"

(DENİZLİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Denizli'nin bu meydanı zamanında sana çok oy veren birinci parti yapan Denizli Büyükşehir'i sana veren bu meydan 'istifa istifa' diye inliyorsa sen sebepsin buna Erdoğan" dedi. Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 'CHP nasıl yönetecek?' Vallahi Denizli'yi nasıl yönetiyorsak, Türkiye'yi öyle yöneteceğiz" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 80'incisi Denizli'de yapıldı. 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tüm yasaklara rağmen Saraçhane'de eylem yaptıklarını, her geçen gün kalabalıkların arttığını ve o günden bu yana 80 miting yaptıklarını vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bugün 80'inci miting için 80'inci eylem için bu meydandayız. Dediler ki yazın olmaz, oldurdular. Kışın soğuk dedik meydanları Çankırı'da dahi doldurdular. Eksi dört derecede. Ama Denizli'de inanılmaz bir yağmur var. Kimse gelmez. Millet saçak altında durur. O meydan dolmaz. Bugün bu miting patlar dediler. Dediler ki bir sahne var. Dedim ki yağmur varsa sahne olmaz. Millet yaşta. Genel Başkan kuruda olmaz. Otobüsü çekin dedim otobüsü. Ben oraya gideceğim. O meydan dolacak, rahmet yağacak, o meydan tıklım tıklım olacak. Saraçhane ruhuyla, mücadele ruhuyla, eylem ruhuyla bu meydanı dolduranlara helal olsun, selam olsun. Bugün bu meydanda her türlü haksızlığa, her türlü vicdansızlığa, her türlü eşitsizliğe itiraz edenler var. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik.

"Denizli Büyükşehir'i sana veren bu meydan istifa diye inliyorsa sen sebepsin buna Erdoğan"

Sayın Erdoğan Denizli'deyiz. Ocak ayının ortasındayız. Dağlar karlı, Denizli yağmurlu bir meydana sığmamış durumdayız. Denizli'nin bu meydanı zamanında sana çok oy veren birinci parti yapan Denizli Büyükşehir'i sana veren bu meydan 'istifa istifa' diye inliyorsa sen sebepsin buna Erdoğan. Denizli'yle aramıza çok zaman girdi. 25 yıl Denizli'de belediyeyi kazanamadık. Ama suçu Denizli'ye, Denizli'nin güzel insanlarına atmadık. Kusuru kendimizde bildik. 'Daha çok çalışmalıyız. Doğru adaylar belirlemeliyiz ve Denizli'nin gönlüne girmeliyiz' dedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlere yine tıklım tıklım Denizli Meydanı'nda hemşehriniz Bülent Nuri Çavuşoğlu'na emanet ettik. Sizin evladınız sizden yüzde 50 oy alarak göreve geldi. O gün bugündür mücadelesine devam ediyor. 5 olan ilçe belediye sayımızı 15'e yükselttiniz. Neredeyse Denizli'nin yüzde 95'inin yükünü belediye başkanlarımıza verdiniz.

Genel Başkanlar için bir adaya destek istemek kolay. Ama sonra aday seçilince 2,5 yıl, 2 yıla yakın hizmet edince onunla birlikte meydana, otobüsün üstüne çıkmak işte o başkana bağlı. Buraya gelirken şöyle bir baktım. 22 aydır bu şehir için arı gibi çalışan kardeşim Denizli'nin yollarına 338 bin ton sıcak asfalt dökmüş. 1,8 milyon metrekare beton parke yol kaplamış. Beş mahallede kent lokantası açmış. İki kent marketi hizmete almış. Şu ana kadar tam altı kreş açmış. 'Emekliler önemli' dedik, emekli evi açmış ve çayı ücretsiz yapmış. Memnun mu emekliler Nuri Başkan'dan? Burası bir tarım kenti ve çiftçileri unutmamış. 50 bin zeytin fidanı dağıtmış. Bu sene 100 bin tane daha dağıtacak. 258 bin litre mazot dağıtmış. Bu yıl 500 bin litre daha dağıtacak. 20 bin metre tarımsal sulama borusu dağıtmış. Bu yıl 40 bin metre daha dağıtacak. Besicilere 20 bin çuval yem dağıtmış. Bu yıl 40 bin çuval daha dağıtacak.

"Nuri Başkan'ın öyle çalışmaları var ki gözlerim doldu"

Denizli'de okula gidiyor çocuklar. Babasının ve annesinin parası varsa okulda beslenme saati gelince çantayı açıyorlar. ve o çantanın içinden durumu iyi olanın her şeyi çıkıyor. Meyvesi çıkıyor, ekmeği çıkıyor, sütü çıkıyor, peyniri çıkıyor. ya parası olmayan? Parası olmayanın bazen o beslenme çantası bile yok. Denizli'de beslenme çantası olmayan 5 bin öğrencinin Nuri Amcaları var. Birinci ve ikinci sınıfların beslenme çantasına konulsun diye her ay aileye teslim ediliyor. Ayda 22 gün okul var. 22 yumurta, 22 kutu süt, 22 paket bal, 22 paket peynir, 22 paket reçel ve çocuklar için haftalık okula götürsün muzsa muz, elmaysa elma, portakalsa portakal. ve kimsenin çocuğunun beslenme çantası boş kalmıyor. Hiçbir yoksul çocuğun gözü, arkadaşının çantasında kalmıyor. Şimdi bu hafta ilk belediye meclis toplantısında bir oylama var. Oylamada yetki alacaklar. Bundan önce 5 bin öğrenci, birinci ve ikinci sınıflar, bu hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanacak üçüncü ve dördüncü sınıflar. Bundan sonra ilkokulda bütün beslenme çantaları dolacak. 15 bin öğrenci bu hizmetten yararlanacak.

Bu hafta Büyükşehir Belediyemiz Yunus Emre Sosyal Tesisi'ni, Egekent Hastanesi Çocuk Gelişim Merkezini, Batı Ege üst geçidinin temellerini atıyor. Ayrıca bugün beni karşıladığında söz aldı, Ferdi Zeyrek adına Denizli'nin merkezinde kültür ve sanat merkezi, büyük bir salon, spor kompleksi bir arada hayata geçirecek, kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğim, o kurdeleyi birlikte keseceğiz Denizli'de. Ayrıca marifet iltifata tabii. Söyleyelim Türkiye duysun. Hani diyorlar ya, 'Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler ne yapıyor, ne yapacak?' Geçen seçimlerden önce dediler ki 'Denizli'de CHP'ye vermeyin, o gelirse sosyal yardımları keser, yoksullara verilenleri vermez, hizmetler aksar.' Geldik ve başkan onların yaptığı gibi hiç maaşı olmayana değil, asgari ücretin üçte birinin altında kalana değil, bırak asgari ücreti, iki asgari ücretin altında geliri olan haneyi yoksul biliyor, yoksul sayıyor. Bin 500 TL'den yılda üç ay, 4 bin 500 lira doğalgaz veriyor. Tüp kullanan aileye ihtiyacı kadar tüp veriyor. Bebek olunca 'Hoşgeldin bebek' paketi herkese gidiyor ama yoksul aileye çocuk büyüyene kadar bebek bezi gidiyor. Eğer askeri varsa, askere yolluyor, 'En büyük asker bizim asker' diye askerdeki çocuğun yol parasını da veriyor yemin törenine gidecek anasını, babasını, kardeşini de yolluyor. Denizli'de bir hamile anne, altıncı aya gelirse son üç ay, doğumdan sonra altı ay toplam dokuz ay boyunca belediyeyi aradığında, 'Doktora gideceğim' taksi kapıda. Anne taksi. 'Anneme gideceğim' taksi emrinde. 'Hastaneye gideceğim' emrinde. 'Doğuma gittim, döndüm, kontrole gittim. Bebeğimle gezmeye gittim' taksi emrinde. Anne taksi var Denizli'de. zengine değil, garibana var.

'CHP nasıl yönetecek?' Vallahi Denizli'yi nasıl yönetiyorsak; akılla, fikirle, çalışkanca, vicdanla, halden anlayarak Denizli'yi nasıl yönetiyorsak; Türkiye'yi öyle yöneteceğiz. Normalde mitinge gidince, eyleme gidince açılış yapmıyoruz. Ama öyle bir teklif geldi ki, dediler ki 'Genel Başkanım, sen en çok kızdığın şey, Atatürk'ün ismiyle sorunu olanlar. Atatürk Havalimanı'nı bile allem ettiler, kallem ettiler kapattılar. Adını İstanbul koydular. Türkiye'de dünya kadar tesisi kapatıp, adını başka koyarak açıyorlar. Denizli'de konuşmayı yapacağın meydanda, Ege'nin en büyük bilim merkezi açılacak. Atatürk'ün gösterdiği hedefe yürümek için, evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimi, havacılık konusunda çocukların ufkunu açacak, eğitecek, simülasyonlarla bunları gösterecek ve sevdirecek bir bilim merkezi var. Adını da Atatürk Bilim Merkezi koyduk' dediler. İşte bu eseri de bugün açmaya geldik. Helal olsun Şeniz Başkanıma. Bu ülkede bu millete çok zulmettiler. Bu milletin aklını karıştırmaya çok çalıştılar. İftiralar attılar. Ama bu milletin gönlünden bir tek şeyi sökemediler. Sökemeyecekler. Bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem askeridir, hem evladıdır, hem yurttaşıdır.

"AK Parti'nin çözmesi gereken dünya kadar sorun çözülmüyor"

Benim arkamda eskiden bir il başkanı, iki milletvekili, varsa üç - beş belediye başkanı diziyorduk arkaya. Şimdi arkada Büyükşehir Belediye Başkanı var. Allah eksikliğini göstermesin. İl Başkanı var, milletvekillerim var. Burada aşağıda aslan gibi 15 belediye başkanım var. Hizmet edenler arkamda ve önümde. Bir de Denizli'yi görmeyenler, duymayanlar, oy zamanı yüzünü dönüp, oyu alınca sırtını dönenler var. AK Parti'nin çözmesi gereken dünya kadar sorun çözülmüyor. Devlet hastanesi depreme dayanıksız. 10 yıldır konuşuluyor, devlet hastanesinin çatıları çöküyor. Harekete geçen yok. Sonra bin yataklı hastaneyi kapatacaklar, yerine büyük bir şehir hastanesi yapacaklardı. Beş yıldır ortada yok. Şimdi çıkmışlar, 500 yataklı prefabrik acil durum hastanesi açıyorlar. Aç, acil durum hastanesi açarsan 'Helal olsun' derim. Ama bin yataklı devlet hastanesini kapatıyorsun. Yatak sayısını azaltıyorsun. Söz verdiğin şehir hastanesinin yerinde yeller esiyor. Hiç bunları görmüyorsun. Pamukkale'de üç ayda bitecek dedikleri tadilat, dokuzuncu aya girdi. Bitmedi. esnaf mağdur, yerli ve yabancı turistler mağdur. Denizli'den Avrupa'ya uçuş yok. Onu bırakın ülkenin başkentine uçuş yok.

Senelerce çuval çuval yolsuzluğu anlattım Meclis kürsüsünde. Yok diyemediler. Yalan diyemediler. İspatı ortada ama halen daha o konuda bir şey yapmadılar ama bu durumu açığa çıkardı diye hazımsızlık yaptılar ve kendileri yolsuzluk yaparak açık tuttukları Bozdağ Kayak Merkezi'nin protokolünü CHP gelince iptal ettiler. Ama hiç merak etmeyin. Yargıda kazanacağız. Denizli'nin hakkını söke söke alacağız, söke söke alacağız."

(SÜRECEK)