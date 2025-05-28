CHP'nin Esenler Mitingi... CHP Lideri Özel: Erdoğan, Dünün Mağdurudur Ama Bugünün Zalimidir - Son Dakika
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CHP'nin Esenler Mitingi... CHP Lideri Özel: Erdoğan, Dünün Mağdurudur Ama Bugünün Zalimidir

28.05.2025 22:42  Güncelleme: 00:25
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Erdoğan, dünün mağdurudur ama, bugünün zalimidir. Dünün mağduru, bugünün zalimiyse, bugünün mağduru Esenler'e emanettir. Erdoğan, neden Ekrem İmamoğlu'nu hapse koydu, cevabı basit. Çünkü Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktu. Erdoğan, İmamoğlu'nu yenemeyeceğini gördü, onu hapse atarak kurtulmaya çalıştı" ifadesini kullandı. Özel’in tutuklanan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun çocuğunun doğum gününü kutlamasının ardından meydan “İyi ki doğdun Çınar” sesiyle inledi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Erdoğan, dünün mağdurudur ama, bugünün zalimidir. Dünün mağduru, bugünün zalimiyse, bugünün mağduru Esenler'e emanettir. Erdoğan, neden Ekrem İmamoğlu'nu hapse koydu, cevabı basit. Çünkü Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktu. Erdoğan, İmamoğlu'nu yenemeyeceğini gördü, onu hapse atarak kurtulmaya çalıştı" ifadesini kullandı. Özel'in tutuklanan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun çocuğunun doğum gününü kutlamasının ardından meydan "İyi ki doğdun Çınar" sesiyle inledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlığıyla sürdürdüğü mitingler kapsamında İstanbul'daki 7'nci gece mitingini Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi. Özel, "Esenler bitişik nizam betona sıkışmış umutların ilçesidir. Asgari ücretle kurulan mütevazı yuvaların, geçim mücadelesiyle geçen ömürlerin ilçesidir. Burada kiralar yüksek, maaşlar düşüktür. Esenler halkı memleketinden getirdiği erzak olmasa sofrayı kuramayan anaların, çorbayı zor kaynatan babaların ilçesidir. Dar sokaklarda top koşturan evlatlar burada. Anadolu'nun dört bir yanından gelip, el ele omuz omuza hayata tutunmaya çalışan komşular burada" dedi. Önümüzdeki hafta Sancaktepe'de miting yapacaklarını açıklayan Özel, şunları kaydetti:

"Bana, 'Esenler'de o meydanı dolduramazsın, Esenler AK Parti'nin kalesidir' dediler. Ancak Esenler'e geldik gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne bir başkasının. Esenler artık milletin kalesidir. Bugün yaşadığımız adaletsizliklerden Esenler'in vicdanına sığınmaya geldik. Elbette hesap sorulacak. İktidara geldiğimizde bağımsız yargı, hırsızlardan ve darbecilerden hesap soracak. Ancak Esenler'in AK Partilisiyle, Gençlik Kolları'ndaki AK Partiliyle, AK Partili esnafla, işçiyle CHP'nin ilişkisi şu olacak: 'Evet AK Partiliydim, oraya oy verdim ama CHP geldi, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı oldu yüzümüzü güldürdü, Allah razı olsun' diyecekler.

"İyi insanlar haklıdır, onlar kazanacak"

Ekrem Başkanla Silivri'de sohbet ettik, sarıldık. Ayrılırken, 'bir diyeceğin var mı' dedim. 'Hiç merak etmeyin Esenler bu akşam bütün ezberleri bozacak, ben ordaymışım gibi ekran başında sarılıyorum Esenler'e' dedi. Esenler'e 100 bin kişi gelip tarih yazanlara helal olsun. Bu enerji, bu motivasyon, bu inanç kazanacak. Ahlaki üstünlük kimdeyse o kazanır. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük, çoğunluk enerjisi bu meydanda. Biz kazanacağız, kötülük kaybedecek.

23 Nisan'da İstanbul'da bir deprem yaşadık, Allah korudu ucuz atlattık. Yapı stokunun durumu nedeniyle Esenler daha da tedirgin oldu. Çoğunuz evlere girmediniz, giremediniz. İşte o gece bu ilçeden bütün Türkiye'ye bir muhteşem kare yansıdı. O gece Esenlerli ablalarım yer sofrasında ekmek açtılar, yufka açtılar, eve giremeyenlerin karınlarını doyacak ekmek dağıttılar. O gün gördük ki biz, Esenler'deki bu iyi niyet, bu iyi kalp oldukça, kimse ne Esenler'in ne İstanbul'un ne Ekrem Başkan'ın bileğini bükemez. Çünkü iyiler, iyi insanlar haklıdır, onlar kazanacak, siz kazanacaksınız.

"Bugünün mağduru Esenler'e emanettir"

Kendi yokluğuna kendi yoksunluğuna bakmadan bir başkasının imdadına koşan vicdanlı Esenler'de şunu anlatmak, şunu hatırlatmak isterim. 19 Mart sabahı yaşadıklarımızın bir başka örneği yok. Tayyip Erdoğan Esenler'den çok oy almış. Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, bugün Ekrem Başkan'ın muhatap olduğu tüm suçlamalarla ve fazlasıyla muhatap oldu. Ancak hatırlayalım ki bir gün polis arabası evine varıp kapıya dayanıp polis merkezine götürülmedi. Bir gün tutuklanıp da hapse konulmadı. Bütün yargılama tutuksuz gerçekleşti. Mahkeme karar verdi, yine içeri konmadı. Temyiz aşaması geçip artık suçu kesinleşince Saraçhane'den çıkıp davullarla zurnalarla otobüs üstünde kurbanlar kesilerek dualar edilerek cezaevine yollandı. Kimse, koluna girmedi, kimse onu itip kakmadı. Aldığı cezayı en konforlu şekilde Pınarhisar'da yanında yatacak arkadaşı bile belli olacak şekilde geçirdi, oradan çıktı. Bana soracak olursan Tayyip Bey o cezayı hiç almamalıydı, hapiste yatmamalıydı. Ona yapılmayanı sırf cumhurbaşkanı olmasın diye 31 yıl önce aldığı diplomasını iptal edenle, sabahleyin evinin kapısına dayananlar, eşinin bulunduğu evden onu zorla gözaltı yapanlar, 4 gün Vatan Emniyet'te tutanlar ve onu oradan alıp Silivri'ye koyan iki aydan fazla süredir de her akşam televizyonlardan, TRT'den dünya kadar yalanla, ona, ailesine saldıranlar bugün şunu Türkiye'ye hatırlatıyorlar. Erdoğan, dünün mağdurudur ama, bugünün zalimidir. Dünün mağduru, bugünün zalimiyse, bugünün mağduru Esenler'e emanettir.

"Erdoğan'ın başını çektiği bu cunta üç savcı, üç hakim, üç gizli tanıktan ibarettir"

Erdoğan, neden Ekrem İmamoğlu'nu hapse koydu, cevabı basit. Çünkü Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktu. Erdoğan, İmamoğlu'nu yenemeyeceğini gördü, onu hapse atarak kurtulmaya çalıştı. Bilin ki bu darbeciler devleti de milleti de temsil etmiyor. Milleti temsil ediyor olsaydı zaten darbeye kalkışmazdı. Sayın Erdoğan'ın başını çektiği bu cunta, üç savcı, üç hakim, üç gizli tanıktan ibarettir. AK Parti içindeki vicdanlı insanlar dahi bu darbeye rıza göstermemekte, isyan etmektedir. Devletin içine çöreklenmiş bir avuç insan, kendi menfaatleri için bu güzel ülkenin geleceğine ihanet etmektedirler. 19 Mart'tan bugüne 70 gün geçti. Hala daha tek bir iddia kanıtlanamadı. O kadar yalan atıldı, bir kuruşluk rüşvet, bir kuruşluk haksız kazanç belgelenemedi. Gizli tanıkların iftiraları hiçbir somut delille ispatlanamadı. İşte şimdi böyle bir noktada Ekrem İmamoğlu adına Erdoğan'a meydan okuyoruz ve diyoruz ki; güveniyorsan savcıya, gel bakalım TRT ekranlarına canlı yayınlayın iddiaları, canlı yayında alın iftiraya aslan gibi cevapları. Haydi hodri meydan.

"İyi ki doğdun Çınar"

Son dalgada Ekrem Başkanımızın özel kalem müdürünü ve koruma müdürünü Kadriye Hanım'ı ve Mustafa Bey'i de aldılar. 12 yaşında Çınar'ın yanından aldıkları Kadriye Hanım'ı bugün cezaevinde ziyaret ettim. Dün akşam gözyaşları içinde 'Annem nerede' diyen Çınar'ın yaş gününü de Türkiye'nin en büyük ailesi olarak biz kutlarız Kadriye Hanım. İyi ki doğdun Çınar."

Özel'in doğum günü kutlamasının ardından meydan "İyi ki doğdun Çınar" sesiyle inledi. Özgür Özel konuşmasına Buğra Gökçe'nin cezaevindeki nikahıyla devam etti:

"Bugün cezaevinde Buğra Gökce'yi de gördüm. İPA'nın başkanı. İstanbul'da neden memnunsanız onların planlandığı o ajansın başkanı. Suçu size hizmet etmek, suçu İstanbul'da iyi hizmet üretmek, sonuçları ölçmek, beklentiyi ölçmek, İstanbul'a hizmet etmek, memnun etmek. Yıllardır bugünü bekliyorlardı. Filiz Hanım'la evleneceklerdi ama Buğra Gökce'yi hapse attılar. Nikah günü geldi, çattı, ne yapacağız dediler. Düşman hukuku uygulayan bu acımasızlara karşı elbette başımızı dik tutacağız, moralimizi yüksek tutacağız. Gittik, nikahı kıydık. 'Burada 10 kişiyiz, akşam Esenler'de 100 bin kişiyiz, hep birlikte kutlayacağız' dedim Buğra'ya. Buğra'ya ve Filiz'e ömür boyu birliktelikler, mutluluklar diliyoruz. İkisini Allah bir yastıkta kocatsın. Yürekten alkışlıyoruz.

"36 öğrenci için tez elden tahliye bekliyoruz"

Silivri Cezaevi'nde halen daha 36 evladımız var. İki ay geçmiş, annesinden babasından kardeşinden ayrı 36 genç kardeşimiz var. Buradan bir kez daha onlarla, aileleriyle dayanışmalarımızı ifade ediyoruz. O gençlerin bir an önce serbest bırakılmasını, kardeşlerimizin bayrama evlerinde memleketlerinde girmesini bekliyoruz. Buradan geçen sefer Şişli Meydanı'nda hep birlikte gençlerin özgürlüğünü istemiş, ertesi günkü tahliyelerle çok sevinmiştik. Buradan 36 öğrenci için yarın tez elden tahliye bekliyoruz."

SÜRECEK

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Esenler Mitingi... CHP Lideri Özel: Erdoğan, Dünün Mağdurudur Ama Bugünün Zalimidir - Son Dakika

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