CHP\'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş\'ı ziyaret etti

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Beşikçioğlu, görüşmenin ardından "Mansur Başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, yıllar öncesine dayalı. Olmayacaktır da. Bu çok net. O bizim ağabeyimiz. Ağabeyin tecrübelerine bizim her daim ihtiyacımız vardır. Mevzu bu" açıklamasını yaptı. Beşikçioğlu, AKP'nin adayı Turgut Altınok'la ilgili soru üzerine "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. O yüzden Ankara Büyükşehir'in yanında ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir" diye konuştu.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belediye binasındaki makamında ziyaret etti.

"ANKARA'NIN AĞABEYİNE GELDİK"

Beşikçioğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Beşikçioğlu'nu Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu karşıladı. Erdal Beşikçioğlu, görüşme öncesinde basın mensuplarına, "Ankara'nın ağabeyine geldik" dedi. Görüşme 40 dakika sürdü. Beşikçioğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SANIRIM BAŞLANGIÇTA SİYASETİN TATLI CİLVELERİYDİ"

Beşikçioğlu, "Mansur Yavaş'ın sizin adaylığınıza muhalif olduğuna yönelik duyumlar vardı. İçerideki görüşmeler nasıl geçti" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu bir duyum zannedersem, çünkü bizim bu konuda hiçbir olumsuz duygumuz Mansur Başkan ile olmadı, olmamıştı, sanıyorum da olmayacak. Belediyecilikle ilgili tecrübeleri engin. Keza Fethi Başkanımızın da öyle. Bize de kendi tecrübelerinden yola çıkarak küçük detaylar verdi. ve ben de saha çalışmaları içerisinde 1 hafta-10 gündür Etimesgut'un tüm mahallelerindeydim. ve oradaki birtakım eksikleri, Başkanımıza iletmek arzusundaydım. Bu eksikleri de iletince gereken yapıldı, diyeyim. Çok basit bir örnek vereyim: 'Ankara Başkent, Fevziye köyümüzün kanalizasyon sistemi yok, cep telefonları çekmiyor ve bu benim çok ağrıma gitti' dediğim zaman aynı duyguda bunu karşılayan bir başkanın olması, bir ağabeyin olması son derece mutlu eden bir durum bizi. Ben siyaseti kendi içerisinde bilmiyorum ama sanırım o başlangıçta siyasetin tatlı cilveleriydi. Beni de o konuda bir tanıştırmış oldu siyasetle.

"MANSUR BAŞKAN İLE BENİM ARAMDA HİÇBİR SIKINTI OLMADI, OLMAYACAKTIR DA. BU ÇOK NET"

Beşikçioğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Sosyal belediyecilik üzerine, vatandaşların nasıl koluna girip onları ayağa kaldırırız, onları yaşamdan nasıl mutlu bir şekilde paylaşımı sağlarız bunlar konuşuldu. Mansur Başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, yıllar öncesine dayalı. Olmayacaktır da. Bu çok net. O bizim ağabeyimiz. Ağabeyin tecrübelerine bizim her daim ihtiyacımız vardır. Mevzu bu."

"SİYASETE GİRMEDİM, HİZMETE GİRDİM"

Beşikçioğlu' "İlk defa siyasete girdiniz. Yerel seçimlerde nasıl bir kampanya yürüteceksiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Siyasete girmedim ben. Öyle bakıyorum. Hizmete girdim diye bakıyorum. Bu zamana kadar beni buraya getiren izleyicilerime benim kendi içimde bir minnetim aslında bu."

"ANKARA'DA SONUÇ BELLİDİR"

Beşikçioğlu, "Görüşmede, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile ilgili bir değerlendirme yaptınız mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır. Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. O yüzden Ankara Büyükşehir'in yanında ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir."

"ETİMESGUT KÜLTÜR İLÇESİ OLACAK"

Beşikçioğlu, "Neden Çankaya ya da başka ilçe değil de Etimesgut'tan aday oldunuz? Sizin takdiriniz mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Alternatiflerin içerisinde Etimesgut'un olması, Mustafa Kemalimizin kurduğu bir ilçe olması, güneşin oradan doğması, Ankara'nın içinin oradan ısıtılması ve bizim yapacağımız sosyal etkinliklerin oradaki genç kitleyle beraber çok daha verimli olacağının düşünülmesi... 'Neden Etimesgut' dediğiniz zaman, koskoca bir örgüt var arkanızda. Bu örgüt de o ilçedeki bütün sosyal yapıyı inceleyip kimin, neye ihtiyacı olduğuna dayalı bir aday seçimine gitmiş durumdaydı. Etimesgut'un kendi içerisindeki arazisi, bizim kendi içimizde yapacağımız işler için çok daha uygun. Orası kültür ilçesi olacak. Bu bağlamda da tasarrufları bu yöndeydi. Çok genç bir kitle, çok yeni çekirdek aile yapısı, emeklilerimizin ve askerlerimizin çok olduğu bir yer. Bu bağlamda da beni takdir etmişler."

"BEN RANT BİLMEM, İYİ Kİ DE BİLMEM AMA HİZMETİ SANIRIM BİLİRİM"

Beşikçioğlu, "Etimesgut'ta bir seçim anketi yaptırdınız mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben aynı zamanda oyun oynadığım için oyundan sonra seyircilerle her daim buluşurum. Benim seyirci buluşmalarımda öyle 200-300 kişi olmaz bin-bin 500 kişi olur. Hiç öykünmem ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu da benim aslında duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Çok olumlu. Yani sanırım biz siyasette, hizmette başka bir söylenceyle geleceğiz. Belediyeciliği sosyal bir hizmet olarak vurgulamaya çalışacağız. Ben rant bilmem, iyi ki de bilmem ama hizmeti sanırım bilirim."