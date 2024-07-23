CHP\'nin \'Hayvan Haklarının Korunmasında Ortaya Çıkan Sorunların Tüm Yönleriyle Araştırılması\' Önerisi Reddedildi

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(ANKARA) - CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda 'hayvan haklarının korunmasında ortaya çıkan sorunların tüm yönleriyle araştırılması' önerisi reddedildi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bu teklifte ticari satışların yasaklanması, hayvan üretimini yasaklamak, mamadan KDV indirimi, bütçe fonu oluşturmak yok. Teklifte şiddet, zulüm, katliam, nefret, bölme, hayvan kırımı var. Bu yasada ölüm var, kan var" dedi. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise hayvanlara yönelik kanun teklifinin yeni yasama dönemine bırakılmasını önerdi.

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda 'hayvan haklarının korunmasında ortaya çıkan sorunların tüm yönleriyle araştırılması' için verdiği grup önerisi reddedildi.

"Teklifte zulüm, şiddet var"

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez şunları söyledi:

"Şu anda komisyonda hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülmeye devam ediyor. Anlaşılan o ki böylesine antidemokratik ve insan haklarına aykırı bir şekilde komisyondan geçirecekler. 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren hayvanları koruma kanununun hedefi hayvanları korumak iken yeni kanun teklifi hayvanları katletmenin önünü açmaktadır. Bu konu niye şimdi gündeme gelmiştir; burada tipik bir gündem saptırma devreye girmiştir. Amaç hayvanları korumak değil, hayvanları katletmek, belediyeleri zor durumda bırakmaktır. Sokaklarda hayvan popülasyonu artışı olduğunu görüyoruz. Yasama olarak görevimiz toplumun sorunlarını yasa yaparak çözmektir. Katılımcılıktan, bilimselliten uzak, verileri saptırılmış, kanun yapma teklifine aykırı bir yasa teklifiyle çözüm üretilemeyeceği açıktır. Söz konusu mevcut kanunu uygulamamış, uygulatmamışsınız. 22 yılın başarısızlığı hayvanlara değil sizlere aittir. Bu başarısızlığınızı katliama yol açacak kalitesiz bir yasa yaparak örtemezsiniz. Bu teklifte bilimsellik, katılımcılık, şeffaflık, ticari satışların yasaklanması, hayvan üretimini yasaklamak, sahiplendirmeye teşvik etmek, mamadan KDV indirimi, bütçe fonu oluşturmak yok. Teklifte şiddet, zulüm, katliam, nefret, bölme, hayvan kırımı var. Bu yasada ölüm var, kan var."

"Hayvan hakları yasasını yeni döneme bırakalım"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ şunları söyledi:

"Adalet Bakanını aradım, Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz dedim. Mevcut kanun şu anda Meclis'te duruyor, onu yeniden şekillendirelim gelin çözelim dedik. Bu ciddi bir problem. Hem dini tarihimizde hem Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde büyük travmalar var, çeşitli güzellikler de var. Şimdi ise yeni bir kanun getirmeden önce önceki dönemlerde burada 5 parti Meclis araştırma komisyonu kurmuş. Bu komisyon ciddi şekilde aylarca çalışmış ardından da bir kanun çıkartmışsınız. Ama kanunun ciddi eksikleri var. Belediyelere görevler vermişsiniz ama bakıyoruz karşısında müeyyideler yok. Belediyeler bunları yapmazsa ne oluyor, bir şey olmuyor. Bu problem devam etmiş. Gelin bu kanunu gelecek döneme, yeni yasama yılına bırakalım ve paydaşlarla bunu yeniden görüşelim."

"Siz ne kadar büyüksünüz ki öldürmeyi düşünebiliyorsunuz"

İYİ Parti adına söz alan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ise şunları söyledi:

"45 saattir bir komisyondayız ve 45 saattir anlatmaya çalışıyoruz. Diyorsunuz ki, 'biz öldüreceğiz'. 'Yaratılanı yaratandan ötürü severiz' dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Siz ne kadar büyüksünüz ki öldürmeyi düşünebiliyorsunuz? Kimden daha büyüksününüz? Canlı, kanlı, duygusu olan canlıları öldürünce çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Hayvanseverleri çocuk düşmanı yaptınız, karşı karşıya getirip kutuplaştırıyorsunuz. Biz çocuklarımızın saçının teline zarar gelsin istemeyiz. Sanki bütün köpekler çıktı çocukları yemeye çalışıyor. Bir sorun var, biz bunu biliyoruz. Bu sorun, hayvanlarımız, çocuklarımız siyaset üstüdür diyoruz. Akla, bilime, vicdana dayalı bir şekilde bu sorunu çözelim diyoruz. Biz problemi inkar etmiyoruz. Bu kanundan önce lütfen dört tane barınak gezin."

" Dünya'daki en kötü örnekleri getiriyorsunuz"

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk şunları söyledi:

Bir önerge görüşüyoruz, hergün Meclis bahçesinde gördüğünüz kedilerden utanmayanların hazırlayıp buraya getirdiği bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısı komisyonda vekillerin sesleri kesilerek, söz hakları tırpanlanarak yapılıyor. Biz mütemadiyen yaşamı savunduk, siz başka bir şey söyleyemiyoruz. Bütün muhalefeti bu yasa karşsında bir araya getirdiniz. Yunus parklarını kapatmazsınız, üretimi durdurmazsınız, hayvana işkence, cinsel şiddete yönelik bir şey yapmazsınız. Daha birkaç gün içerisinde kaç hayvan katledildi, başı kesik kediler bulunuyor. Siz yaşama dair bir şey getirin buraya buraya biz de konuşalım. En kötü örnekleri önümüze getiriyorsunuz, Romanya örneği ile getiriyorsunuz. Romanya dünyanın en kötü örneklerinden biri. Hollandaya bakabiliyor musunuz? Çok uzağa gitmeyin adalarda gönüllülerin yaptıklarına bakın. "