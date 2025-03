CHP'nin "Kadın Varsa Yaşam Var" Etkinliği... Asu Kaya: Hukuksuzluklara ve Şiddete Karşı Yeni Nesillerle Çoğalarak Tek Adama Karşı Mücadele Veriyoruz

(ANKARA) - CHP, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Kadın Varsa Yaşam Var' etkinliği düzenledi. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Yaşamın her alanında artan eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuksuzluklara ve şiddete karşı yeni, genç kadın nesillerle çoğalarak tek adama karşı mücadele veriyoruz. Bizler, bugünün öncü kadınları tüm kadınlar için cesaretle yol yürümeye devam ederken elbette bu iktidar önümüze engeller koymaya devam ediyor. İktidara bir çağrıda bulunuyoruz. İktidarı çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin önüne geçecek olan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 190 sayılı sözleşmesini imzalamaya ve uygulamaya davet ediyoruz" dedi.

CHP, parti genel merkezinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadın Varsa, Yaşam Var' etkinliği düzenledi. Etkinliğe partili kadınlar ve milletvekilleri katıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik baskının, şiddetin ve eşitsizliklerin arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hukuksuzluklara ve şiddete karşı yeni nesillerle çoğalarak tek adama karşı mücadele veriyoruz"

"8 Mart dayanışmanın adıdır, mücadelenin adıdır. 8 Mart eşitsizliğe, ayrımcılığa karşı kadınların toplumsal ve ekonomik sorunlarını haykırdığı çözüm için ise örgütlenme şart dediği gündür. 8 Mart kırda, kentte, bütün kadınların eşit yurttaş olabilme ve her alanda katılımcı konuma gelebilme taleplerini yüksek sesle dile getirdiği gündür. 8 Mart biz kadınlar için laikliği, demokrasi, eşitliği savunduğumuz gündür. Ülkemizde ve dünyada kadınlar, adaleti, eşitliği, kalkınmayı, toplumsal barışı sağlamak için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nce düzenlendiği üzere cinsiyet nedeniyle hiçbir alanda ayrım gözetilmemesinin günü olduğu gibi bugün de tüm dünyada mücadele etmeye devam ediyorlar. Çünkü kadınlar her geçen gün sokakta, evde, iş yerlerinde şiddetle, yoksullukla, ayrımcılıkla karşı karşıya. Dünyadaki eşitsizliklerle beraber hak mücadelesinin alanları da genişliyor. Tüm dünyada yeni politikalar oluşturuluyor. Ülkemizde sayıları ve gücü her geçen gün artan kadın örgütleri de uzun yıllardır kadının insan hakları mücadelesini ülkemizi de katmaya çok yoğun bir çaba ve mücadele sarf ediyorlar. Bugün de yaşamın her alanında artan eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuksuzluklara ve şiddete karşı yeni, genç kadın nesillerle çoğalarak tek adama karşı mücadele veriyoruz.

"İstanbul Sözleşmesi'ne biz geri dönmeye söz veriyoruz"

Bizler, bugünün öncü kadınları tüm kadınlar için cesaretle yol yürümeye devam ederken elbette bu iktidar önümüze engeller koymaya devam ediyor. Kadınlar her geçen saat nefretin öznesi olmaya devam ediyor. Bugün kaç çocuk doğuracağımıza ve nasıl doğuracağımıza karar verilirken diğer geçen gün bekar kadınlar sahiplendirilmeye çalışılıyor. Bu cüret gösteriliyor. Bir gün soyadımızla uğraşılıyor, evlenmeden kadınların yaşamına kayyum atanmaya kalkılıyor ve Meclisimizde 2011 yılında tüm partilere oy birliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıveriliyor. Kadınları koruması gereken 6284 sayılı yasa tam ve etkin uygulanmıyor maalesef. Bir yılda faili belli olan 394 kadın ölümü, cinayeti 258'de şüpheli ölümü gerçekleşti. Ülkede cinsiyet eşitsizliği uçurumdan uçuruma sürükleniyor, her gün neredeyse üç dört kadın katlediliyor. Son üç yılda artan nüfusa rağmen sadece dört sığınma evi açılıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden cumhurbaşkanı kararının iptaline ilişkin partimiz adına Danıştay'a iptal davası açan Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara gelir gelmez ilk hafta içinde onların tek gecede çıktığı o İstanbul Sözleşmesi'ne biz geri dönmeye söz veriyoruz.

"İktidarı çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin önüne geçecek olan ILO'nun 190 sayılı sözleşmesini imzalamaya davet ediyoruz"

Biz kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mobbingin son bulması talebini tekrar ederken buradan da iktidara bir çağrıda bulunuyoruz. İktidarı çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizin önüne geçecek olan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 190 sayılı sözleşmesini imzalamaya ve uygulamaya davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimiz an itibarıyla bugün belediyelerimizin eliyle uyguladığımız kadın yoksulluğunu, kadın işsizliğini ortadan kaldıracak ve güvenceli kadın istihdamını arttıracak politikaları ülke genelinde hayata geçirmeye söz veriyoruz."

"Aydınlık bir Türkiye için size muhtacız"

Kaya'nın ardından farklı illerden gelen Elif Ceren Doğan, Özge Çuhadar, Hayriye Özder, Sariye Ersoy ve Pınar Arslan, yaptıkları konuşmalarda çalışma hayatında kadınlara verilen desteklerin önemine değinerek Türkiye'de kadınların yaşadıkları zorluklara dikkat çektiler.

2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, etkinlikte yaptığı konuşmada, cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben her zaman İsmet Paşa'nın kızı olarak Cumhuriyet'in ilk on yılında doğmuş bir çocuk olmaktan hep iftihar duyarım. Atatürk hanımlara çok güveniyor. Bir çok şeyde Atatürk'ün güvencesi sizlersiniz. Çünkü siz çocuk büyüten, bizim devrimlerimizin, Cumhuriyet'i cumhuriyet yapan bütün devrimlerimizin evlerde yaşanması lazım. Evinizde başka türlü, dışarıda başka türlü yaşamayacaksınız. Evinizde tam bir Cumhuriyet kadını olarak eşinizle, çocuklarınızla aynı haklara sahip olarak ve ve aynı şekilde Cumhuriyet'e sahip çıkarak devrimlerimizi yaşatma ve kararlı olarak ailelerinize, hayatlarınıza devam ettirmeniz lazım. Siz burada hakikaten Atatürk'ün çocuklarısınız ve Atatürk'ün istediği şey sizin çağdaş, çalışan, başarılı yani yolu hayatta en hakiki mürşit olan bir topluluk ile beraberiz. Aydınlık bir Türkiye için size muhtacız. ve eminim ki buradaki hanımlar ne isterlerse yapabilirler. Yeter ki bir olalım, birlik olalım."